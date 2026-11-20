Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει όλη τη διαδρομή του 19χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πλούσιο και ιδιαίτερα σημαντικό βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στον Άγιο Παντελεήμονα, μέσα από το οποίο οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να χαρτογραφήσουν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις και τη διαδρομή του 19χρονου από τη Γουινέα, από τις 29 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της 24χρονης.

Συγκεκριμένα κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει το ζευγάρι την ημέρα της εξαφάνισης της κοπέλας να περπατούν στην Λιοσίων, πιασμένοι από το χέρι και να κατευθύνονται μαζί προς την πολυκατοικία όπου διέμενε ο νεαρός και να εισέρχονται στο κτίριο. Πρόκειται για ένα από τα τελευταία καταγεγραμμένα στιγμιότυπα της 24χρονης πριν από την εξαφάνισή της.

Το υλικό που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί αποτυπώνει και τις επόμενες κινήσεις του 19χρονου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το βίντεο της 8ης Νοεμβρίου, έντεκα ημέρες μετά την εξαφάνιση, στο οποίο εμφανίζεται να εξέρχεται από την πολυκατοικία κρατώντας μια βαλίτσα. Πρόκειται για τη βαλίτσα μέσα στην οποία εντοπίστηκε αργότερα η σορός της 24χρονης. Κάμερα ασφαλείας της απέναντι πολυκατοικίας τον έχει καταγράψει να βγαίνει από την πολυκατοικία και να σέρνει με μεγάλη δυσκολία την επίμαχη βαλίτσα.

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Καθοριστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ακόμη βίντεο από την ίδια κάμερα ασφαλείας. Σε αυτό, ο 19χρονος κρατά σφουγγαρίστρα και προσπαθεί να καθαρίσει τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου. Η συγκεκριμένη κίνηση βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών, καθώς εξετάζεται εάν συνδέεται με προσπάθεια απομάκρυνσης πτωματικών υγρών και αλλοίωσης πιθανών ιχνών.

Μέσα από τη συνδυαστική αξιολόγηση των βίντεο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανασυνθέσουν ολόκληρο το χρονικό της υπόθεσης: από τη συνάντηση των δύο στην οδό Λιοσίων, την είσοδό τους στην πολυκατοικία, τις κινήσεις στο εσωτερικό και στους κοινόχρηστους χώρους, μέχρι την έξοδο του 19χρονου με τη βαλίτσα.

Η στιγμή που ο 19χρονος μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό της 24χρονης

{https://youtu.be/YzmVl4owNeU}

Η στιγμή που ο 19χρονος βγαίνει να σκουπίσει το πεζοδρόμιο

{https://www.youtube.com/watch?v=idOOefHhcxk}