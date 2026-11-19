Στο Mega μεταφέρονται οι «Ράδιο Αρβύλα».

Στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega βρήκαν τελικά τη στέγη τους οι Ράδιο Αρβύλα, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν να εμφανίζονται και πάλι στη μικρή οθόνη.

Μόλις εχθές, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ήρθε στη δημοσιότητα η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, ενώ το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε και το πρώτο τρέιλερ της σεζόν.

Όπως φαίνεται, για ακόμη μία φορά η σατιρική εκπομπή με τον Αντώνη Κανάκη, επιστρέφει για να φέρει στο προσκήνιο την επικαιρότητα με έναν διαφορετικό τρόπο.

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Η ανακοίνωση του Mega για του Ράδιο Αρβύλα

Το MEGA με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΝΑΚΗ και την TONY PRODUCTIONS.

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Καλωσορίζουμε αυτήν την τόσο ξεχωριστή και διαχρονική προσωπικότητα της τηλεόρασης και όχι μόνο. Δημιουργός και παρουσιαστής εκπομπών που έχουν γράψει και συνεχίζουν να γράφουν ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες και έχουν καταφέρει να χτίσουν μία σπάνια σχέση εκτίμησης και εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ μαζί με τους μοναδικούς συνεργάτες του, ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΒΕΤΑ και ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΟΥΣΗ, αλλά και τους «Κωστάκη», «Πασοκτζή», θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από τη συχνότητα του MEGA για τα επόμενα τρία χρόνια και όπως και οι δύο πλευρές ελπίζουν, για πολλά περισσότερα.

Σύντομα λοιπόν, το εμβληματικό ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ που φέτος θα γιορτάσει την 20η σεζόν του, το μοναδικό ΒΙΝΥΛΙΟ, αλλά και οι BOOMERS, έρχονται στο MEGA.