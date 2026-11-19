Οι δηλώσεις της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών μίλησε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, το τηλεοπτικό δίδυμο που μεταφέρθηκε φέτος από την ΕΡΤ στο ΣΚΑΙ και παρουσιάζουν την εκπομπή «Studio στις 3».

Οι δύο παρουσιαστές, για περίπου πέντε χρόνια παρουσίαζαν από κοινού την εκπομπή «Στούντιο 4», ενώ πλέον το project, έχοντας διατηρήσει τον αρχικό του τίτλο, έχει περάσει στα χέρια της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου.

Το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day» προβλήθηκαν οι δηλώσεις των δύο παρουσιαστών, οι οποίοι αποκάλυψαν τον λόγο για τον οποίο επέλεξαν ο νέος τους τίτλος να είναι «Studio στις 3», τονίζοντας παράλληλα ότι δεν ήταν δική τους επιλογή να παραμείνει ο τίτλος «Στούντιο 4».

Όσα δήλωσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος

Μιλώντας αρχικά για την αλλαγή τηλεοπτικής στέγης και το τηλεοπτικό κοινό, οι δύο συνεργάτες ανέφεραν: «Δεν νιώθουμε ότι έχουμε ένα κοινό», τόνισε αρχικά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να προσθέτει:

«Έχεις μία αγωνία όταν μετακινήσει, δεν είναι αν θα έρθει… Αν θα έρθει ο κόσμος, αν θα έρθει νέος κόσμος, αν ο ίδιος κόσμος θα έρθει. Έχεις μία αγωνία αν θα σε δει ο κόσμος. Αυτή την αγωνία την έχεις, φαντάζομαι όλοι την έχουμε».

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Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι ο τίτλος της προηγούμενης εκπομπής, παρέμεινε ο ίδιος, ανέφεραν: «Δεν είναι δικιά μας απόφαση, είναι μία απόφαση που την έχει πάρει ένα κανάλι, οπότε δεν έχουμε κάτι εμείς να σχολιάσουμε».

«Το κομμάτι νίκες – ήττες, πρώτος, δεύτερος στην τηλεόραση, είναι πάρα πολύ ρευστό. Σήμερα είσαι, αύριο δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου και το αντίστροφο», εξήγησε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Για ό,τι έχει να κάνει με τη σύγκριση των δύο εκπομπών, ο παρουσιαστής, τόνισε: «Δεν μπορείς να τα ακούς όλα. Ούτε μας στεναχωρεί, ούτε μας χαροποιεί. Είναι και άδικο για όλους».

Τέλος, οι δύο συνεργάτες αναφέρθηκαν στον τίτλο της φετινής τους εκπομπής, αποκαλύπτοντας το λόγο για τον οποίο αποφάσισαν το «Studio στις 3».

«Δεν μπήκαμε σε συζήτηση με το κανάλι αν θα κρατήσουμε τον τίτλο ‘Στούντιο 4’. Φύγαμε από την ΕΡΤ τόσο καλά, με τόση αγάπη».

«Συναισθηματικά δεμένοι είμαστε μεταξύ μας, δεν είμαστε ούτε με τις λέξεις, ούτε με τίποτα. Θέλαμε να πούμε την εκπομπή ‘Studio στις 3’, γιατί θέλαμε μία γέφυρα, μια σύνδεση με το προηγούμενο».

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