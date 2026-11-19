Η νέα ανάρτηση από τον Δημήτρη Παπανώτα.

Μία έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Happy Day», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Παπανώτα, την Σταματίνα Τσιμτσιλή και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε λίγο αργότερα μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με την Μαίρη Αργυριάδου και τη Σίσσυ Χρηστίδου να μεταφέρουν το παρασκήνιο.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε το λόγο και λίγο αργότερα την διέκοψε ο Δημήτρης Παπανώτας, ενώ στη συζήτηση πήρε μέρος και η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπανώτα

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο Δημήτρης Παπανώτας, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Μέσω αυτή, αναφέρθηκε στο σημερινό καβγά, στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, αλλά και την εκπομπή «Happy Day», που τα τελευταία χρόνια έχει σταθερά μία θέση στην πρωινή ζώνη του Alpha.

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«Καταλαβαίνω τη σπουδή του ανταγωνισμού να παρουσιάσει μία πλαστή εικόνα για το happy day... Ότι σφαζόμαστε, μισούμε ο ένας τον άλλο, παίζουμε μπουνιές... Ευσεβείς πόθοι! Είναι γνωστό σε όλους ότι στο happy day είμαστε παρέα. Μοιραζόμαστε τα πάντα. Νιώθουμε πραγματική φιλία ο ένας για τον άλλο χωρίς συντροφικά μαχαιρώματα... Δύσκολο να το καταπιούν στις άλλες εκπομπές γιατί πράγματι είναι ΠΟΛΎ σπάνιο στην τηλεόραση.

Προσωπικά νιώθω το happy day ως οικογένεια. Μία δεύτερη οικογένεια που συναντώ πιο συχνά από την πρώτη μου οικογένεια. Και είμαι βέβαιος όλοι έτσι νιώθουμε . Λυπάμαι αν κάποιοι στεναχωριούνται από αυτό, αλλά c est la vie... Που λένε και στο χωριό μου.

Για τη Σταματίνα δε, νιώθω μεγάλη αγάπη και εκτίμηση. Την βλέπω σαν πολύ μικρότερη αδελφή μου. Χαίρομαι για τις επιτυχίες της (σπάνιο και αυτό) και μοιράζομαι τις ανησυχίες της. Κι όπως καταλαβαίνετε αυτά δεν τα λέω γιατί προσβλέπω στη στήριξη της, που ούτως ή άλλως την έχω. Έχω από χρόνια δηλώσει ότι σύντομα η καριέρα μου στην τηλεόραση ολοκληρώνεται. Άρα δεν έχω κίνητρο για κολακείες.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας».

Στην ίδια δημοσίευση, η Σταμτίνα Τσιμτσιλή, σχολίασε: «Δημήτρη αμοιβαία τα αισθήματα!».

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