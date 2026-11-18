Στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων οι απευθείας αναθέσεις και στην έτερη αδελφή του Βαγγέλη Λιάκου.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις που έχουν λάβει επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε δύο αδελφές του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει το dikastikoreportaz.gr και η δεύτερη αδελφή του (Ισιδώρα Λιάκου) φέρεται να έχει συνάψει συμβάσεις συνολικού ύψους 256.694 ευρώ με τέσσερις Δήμους, ενώ προηγούμενη έρευνα είχε αποκαλύψει αναθέσεις ύψους 1,140 εκατ. ευρώ προς το λογιστικό γραφείο της πρώτης αδελφής του (Ελένης Λιάκου).

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορταζ η Ισιδώρα Λιάκου ίδρυσε την ατομική της επιχείρηση το 2015, έχοντας ως βασικό αντικείμενο τις λογιστικές υπηρεσίες. Μεταξύ των αρχικών δραστηριοτήτων της περιλαμβανόταν και η παροχή υπηρεσιών καφενείου ή αναψυκτηρίου. Το 2020, ωστόσο, το επιχειρηματικό αντικείμενο διευρύνθηκε, καθώς προστέθηκαν υπηρεσίες μάρκετινγκ, διαφήμισης και οικονομικών συμβουλών. Οι πρώτες συμβάσεις με τον Δήμο Σπετσών αφορούσαν την υποστήριξη της μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Οι σχετικές αναθέσεις πραγματοποιήθηκαν το 2019, το 2020 και το 2021, με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 14.880 ευρώ. Στη συνέχεια, οι συνεργασίες επεκτάθηκαν και σε άλλους Δήμους, με αντικείμενο κυρίως τις υπηρεσίες επικοινωνίας και τουριστικής προβολής.

Λογιστικές υπηρεσίες στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σπετσών

Οι τρεις από τις 13 απευθείας αναθέσεις αφορούν στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σχετικά με τη μισθοδοσία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σπετσών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, οι αναθέσεις έγιναν στις 4 Απριλίου του 2019, στις 21 Απριλίου του 2020 και στις 24 Ιουνίου του 2021, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τις 14.880 ευρώ.

Απευθείας αναθέσεις ύψους 76.679 ευρώ από το Δήμο Καντάνου Σελίνου

Από κει και μετά, οι δουλειές για το γραφείο της κας Ισιδώρας Λιάκου, αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο. Όχι με ιδιώτες, αλλά με Δήμους.

Στις 7 Ιουνίου του 2022, ο Δήμος Θήρας ανέθεσε απευθείας στην επιχείρηση της Ισιδώρας Λιάκου,την παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας έναντι ποσού ύψους 24.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

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Ακολούθησαν τέσσερις απευθείας αναθέσεις από το Δήμο Καντάνου Σελίνου της περιφερειακής ενότητας Χανίων, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης, από το 2022 έως το 2026, ύψους 76.679 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, στις 28 Νοεμβρίου του 2022 έγινε απευθείας ανάθεση από το Δήμο Καντάνου – Σελίνου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επικοινωνίας ύψους 14.880 ευρώ.

Στις 6 Νοεμβρίου 2023 ακολούθησε απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Καντάνου – Σελίνου ύψους 18.600 ευρώ.

Στις 11 Μαρτίου 2025 έγινε ακόμη μια απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Καντάνου – Σελίνου ύψους 18.600 ευρώ.

Στις 31 Οκτωβρίου 2025 έγινε ακόμη μία απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Καντάνου – Σελίνου ύψους 18.600 ευρώ.

Στις 9 Ιουλίου 2026 έγινε η τελευταία απευθείας ανάθεση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση με την εγκύκλιο του ΕΟΤ και υποστήριξη τουριστικού σχεδιασμού του Δήμου Καντάνου – Σελίνου ύψους 4.999 ευρώ.

Απευθείας αναθέσεις ύψους 140.335 ευρώ από το Δήμο Αίγινας

Την ίδια περίοδο η Ισιδώρα Λιάκου συνεργάστηκε και με το Δήμο Αίγινας. Από τις 17 Αυγούστου 2023 έως και 29 Οκτωβρίου του 2026 σύναψε τέσσερις συμβάσεις με απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Προβολής του Δήμου συνολικού κόστους 140.335 ευρώ.

Πιο αναλυτικά στις 17 Αυγούστου του 2023 ανέλαβε με απευθείας ανάθεση ,την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Προβολής του Δήμου Αίγινας έναντι 34.720 ευρώ μαζί με ΦΠΑ

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2024, επίσης με απευθείας ανάθεση την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, προβολής και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αίγινας έναντι 34.775 ευρώ.

Στις 8 Οκτωβρίου 2025, νέα απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, προβολής και τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αίγινας, ύψους 35.420 ευρώ.

Στις 29 Οκτωβρίου 2026, έλαβε ακόμη μία απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικής Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Προβολής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αίγινας ύψους 35.420 ευρώ.