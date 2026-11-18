Η πρώην παίκτρια του GNTM σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, η Εβελίνα Σκίτσκο όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Η πρώην παίκτρια του GNTM, μίλησε μεταξύ άλλων, για τη μάχη της με τον καρκίνο και τις σκέψεις που την κυρίευαν την περίοδο που έδινε τη δική της μάχη για την υγεία της.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η κόρη της ήταν ενήμερη για το πρόβλημα υγείας της μητέρας της, χωρίς ωστόσο, να γνωρίζει ακριβώς τι είναι αυτό που αντιμετωπίζει.

Η Εβελίνα Σκίτσκο μίλησε για τη μάχη της με τον καρκίνο

Αρχικά, η Εβελίνα Σκίτσκο, αναφέρθηκε στην ασθένεια και στον τρόπο με τον οποίο το έμαθε, τονίζοντας ωστόσο, ότι πολλές φορές οι άνθρωποι σκέφτομαι ότι δεν θα συμβεί σε αυτούς:

«Είχα κάνει εξετάσεις επειδή είχα κάποια συμπτώματα, τα οποία αγνοούσα για πάρα πολύ καιρό… Δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι θα σου έρθει εσένα, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Νομίζουμε ότι είμαστε αθάνατοι, ότι δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Εγώ ήμουν 26… Δεν πάει το μυαλό σου εκεί», ανέφερε αρχικά η Εβελίνα Σκίτσκο και συνέχισε:

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«Στην αρχή απέφευγαν να μου το πουν, περίμεναν να βγει και η βιοψία για να είναι σωστό. Αλλά όλα κύλησαν πολύ γρήγορα. Μέσα σε δύο εβδομάδες είχα ήδη κάνει το χειρουργείο, είχα πολύ καλή ομάδα γιατρών… Είχα δεύτερου βαθμού. Να πω την αλήθεια, δεν φοβήθηκα, δεν θέλω να το παίξω ατρόμητη, απλώς προσπαθούσα να σκέφτομαι θετικά».

Σε ό,τι αφορά την κόρη της και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κατάσταση απέναντι στην κόρη της, η Εβελίνα Σκίτσκο, ανέφερε: «Θα έκανα τα πάντα για να μην φύγω, για την κόρη μου. Της είπα ότι είμαι άρρωστη με άλλο τρόπο. Σαν ένα παραμύθι, επειδή έπρεπε να κάνω το χειρουργείο, ήξερε ότι θα κάνω επέμβαση για να αφαιρέσω ένα μικρόβιο και μετά επειδή είχα και χημειοθεραπείες, της είπα ότι το μικροβιάκι άφησε κάποια υπολείμματα και πρέπει να φύγει. Έκανα χημειοθεραπείες 8 μήνες, δεν έχασα τα μαλλιά μου».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ίδια αναφέρθηκε στην περίοδο που χρειάστηκε να κάνει χημειοθεραπείες, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ψυχολογικά σίγουρα σε επηρεάζει, παίζει ρόλο και το πόσο θα το αφήσεις να σε επηρεάσει. Εγώ δεν είχα αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητά μου… Δεν ήθελα ψυχολογικά να αφήσω τον εαυτό μου να καταλάβει ότι κάτι έχει αλλάξει. Έκανα και λίγο τον καραγκιόζη μερικές φορές, ότι όλα είναι καλά. Με βοήθησε αυτό. Αυτή η αντιμετώπιση με κράτησε όρθια μέχρι το τέλος».

Παράλληλα, η Εβελίνα Σκίτσκο, ανέφερε ότι έχει περάσει έναν χρόνος από την τελευταία θεραπεία, ωστόσο συνεχίζει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Είναι περίεργο το συναίσθημα, και τώρα που έχει περάσει ένας χρόνος και σου έρχονται αναμνήσεις, είναι λες και το έχεις ζήσει, αλλά και ότι δεν το έχεις ζήσει. Παλεύω για να καταλάβω τι έχει συμβεί, είναι περίεργο συναίσθημα…», σημείωσε το μοντέλο μεταξύ άλλων.

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