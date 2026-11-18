Τα πειράγματα από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Δύο ημέρες έλειπε η Ανθή Βούλγαρη από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να παρουσιάζει μόνος του τα θέματα της επικαιρότητας.

Η γνωστή δημοσιογράφος παρέμεινε τη Δευτέρα και την Τρίτη εκτός του πλατό, ενώ σήμερα Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, επέστρεψε στο πόστο της, ξεκινώντας την ημέρα της με τραγούδι και χορό.

Τα πειράγματα από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο συνεργάτης της Ανθής Βούλγαρη καλωσόρισε το τηλεοπτικό κοινό, τονίζοντας παράλληλα ότι το τραγούδι που θα έπρεπε να ακουστεί κατά την είσοδό τους θα ήταν «Καλέ ποια είναι αυτή, ποιο είναι το παιδί», κάνοντας έναν σαφή υπαινιγμό στην απουσία της συναδέλφου του.

Η παρουσιάστρια βέβαια, αντιλήφθηκε το χιούμορ του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και το έριξε στο χορό, ενώ λίγο αργότερα αποκάλυψε το λόγο της απουσίας της.

Όπως εξήγησε, ο γιος της είχε κοξάκι και ίδια παρέμεινε στο σπίτι για να τον φροντίσει:

«Καλημέρα σε όλες τις μανούλες, έχει πάρα πολλές ιώσεις, εμείς περάσαμε κοξάκι. Αυτό το κοξάκι έχει γίνει η νέα ανεμοβλογιά. Ευτυχώς, είμαστε τώρα σε αποδρομή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την άλλη ο συνεργάτης της, συνέχισε να κάνει χιούμορ, συνιστώντας στην Ανθή Βούλγαρη να παραμείνει μακριά του για να μην τον κολλήσει: «Άμα δουλεύεις τρεις μέρες και λείπεις δύο, μέσα στο χορό θα είσαι», δήλωσε ο δημοσιογράφος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmy2si5199p5?integrationId=40599y14juihe6ly}