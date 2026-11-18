Αναφερόμενος στις αναπτυξιακές προοπτικές, ο υπουργός σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη.

Τη διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», με θέμα «Ελληνική Οικονομία: Η Νέα Αρχιτεκτονική».

Όπως ανέφερε, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια ύψους 29,3 δισ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τραπεζικά κεφάλαια και ίδιους πόρους επιχειρήσεων. Μόνο το 2027 εκτιμάται ότι θα εκταμιευθούν 3,2 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται από 9,8 δισ. ευρώ το 2026 σε 11 δισ. ευρώ το 2027, ενώ ενεργοποιείται νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στις αναπτυξιακές προοπτικές, ο υπουργός σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη.

«Το 2027 θα είναι η έβδομη συνεχόμενη χρονιά που η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Επτά χρόνια δεν συνιστούν στατιστική σύμπτωση. Συνιστούν κυρίαρχη τάση», τόνισε.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027, έναντι 1,7% στην Ευρωζώνη. Υπενθύμισε ότι το ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ έχει αυξηθεί από 11% το 2019 σε σχεδόν 18%, με ευρωπαϊκό μέσο όρο το 21%.

Δημόσιο χρέος

Στο δημοσιονομικό πεδίο, επισήμανε ότι το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί από 209,4% του ΑΕΠ το 2020 σε 128,8% το 2027, χαρακτηρίζοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία προϋπόθεση οικονομικής ανεξαρτησίας.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, δίνοντας προτεραιότητα στη μεταποίηση, στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στην τεχνολογία και στην ενέργεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία επιστροφής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από το εξωτερικό και αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος.

«Στόχος μας είναι περισσότερη και καλύτερη ανάπτυξη, λιγότερο στηριγμένη στην κατανάλωση και περισσότερο στην παραγωγή και στις εξαγωγές», κατέληξε, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα το οικονομικό της μέλλον.