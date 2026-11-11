Τι μαθαίνει το Μαξίμου για τις μετρήσεις, η Ταγαρά και ο ...Φεύγας!

Τελικά ούτε αυτόν το μήνα το ΠΑΣΟΚ πετυχαίνει το στόχο του να ανέλθει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, όπως προανήγγειλαν στελέχη του.

Αντιθέτως η «ψαλίδα» φαίνεται να ανοίγει ξανά, μετά τους δυο προηγούμενους μήνες που το ΠΑΣΟΚ πλησίαζε την ΕΛΑΣ.

Σμίκρυνση της διαφοράς δεν το έδειξε την Δευτέρα ούτε η μέτρηση της Intervew που η μεθοδολογία της μοιάζει να είναι η πλέον φιλική προς το ΠΑΣΟΚ.

Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η διαφορά αρχίζει να ανοίγει ξανά, με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη να παθαίνει αυτό που έπαθε η ΕΛΑΣ τον Σεπτέμβριο: Έχει ρίξει όλα της χαρτιά στο τραπέζι και δεν έχει αναδιαμορφώσει τη στρατηγική της.

Το κακό είναι πως όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να υπάρχει αλλαγή της κατάστασης, όπως είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Και φυσικά δεν μιλάμε για την πρώτη θέση, ο λόγος είναι για τη δεύτερη! Και ο κίνδυνος να γυρίσει μπούμερανγκ ο στόχος και της κατάκτησης ακόμα και της δεύτερης θέσης είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Τα ευρήματα του Μαξίμου

Για το τι λέει μέτρηση που ολοκληρώθηκε εντελώς πρόσφατα ενημερώθηκε χθες Δευτέρα στο Μαξίμου.

Αν η πηγή μας δεν μας παραπληροφορεί -που δεν το κάνει- η ΝΔ σημειώνει πτώση λίγο πάνω από μισή ποσοστιαία μονάδα.

Άλλα στοιχεία δεν μπορούμε να δώσουμε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μόνο πως η ενημέρωση του πρωθυπουργού ήταν πως η δεύτερη θέση έχει κριθεί και μάλιστα πως η διαφορά είναι μεγαλύτερη από αυτή των τριών μονάδων.

Είχε και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία η ενημέρωση, αλλά θα τα δούμε πιθανότατα τις επόμενες ημέρες.

Γιατί η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη

Το έχουμε γράψει και άλλη φορά, αυτό που έχει πετύχει μέχρι σήμερα ο Αλ. Τσίπρας είναι ένα μικρό θαύμα: Χωρίς κόμμα, χωρίς χρήματα, χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία, κατόρθωσε η ΕΛΑΣ να αναδεικνύεται στις μετρήσεις δεύτερο κόμμα!

Όμως δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη με τη δεύτερη θέση ούτε από το ποσοστό που της δίνουν οι μετρήσεις, αν θέλει έστω και στις δεύτερες εκλογές να κερδίσει την πρώτη θέση.

Πέραν της εξειδίκευσης του προγραμματικού λόγου όπου -σε σχέση με το καλοκαίρι- έχει κάνει βήματα, χρειάζεται κόμμα -επίσης γίνονται τα πρώτα βήματα- ηγετική ομάδα και καλύτερη παρουσία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας...

Το τραπέζι Μητσοτάκη-Γεροπετρίτη και Βενιζέλου

Η αποκάλυψη του Γιάννη Κουρτάκη στη στήλη του στα Big Mouth συζητείται πολύ.

Ο λόγος για τη συνάντηση του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών στο σπίτι επιφανούς επιχειρηματία Ευ. Μυτιληναίου).

Ακόμα και αν δεχτούμε πως συζήτησαν μόνο για εξωτερική πολιτική, από τη συνάντηση και μόνο εξηγούνται πολλά!

Η ...Ταγαρά και ο ...Φεύγας

Η παρουσία του Βασίλη Φεύγα, υποψηφίου της ΝΔ στην Αιτωλοακαρνανία και της Κατερίνα Ταγαρά, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Κόρινθο, καθώς και εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ σε εκπομπή στο "Κόντρα" το βράδυ της Δευτέρας, έδειξε πώς θέλουν κάποιοι τον πολιτικό (και προεκλογικό) διάλογο.

Ο Β. Φεύγας επιθετικός, ειρωνικός, η Κατερίνα Ταγαρά να ουρλιάζει, σε αντίστοιχο κλίμα, χάβρα και πλήρη απαξίωση της πολιτικής. Σε σημείο που στο τέλος η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Άμυνας της ΕΛΑΣ Κατερίνα Μπέρδου -και πολύ σωστά- αποχώρησε αθορύβως.

Η ΝΔ, με τα φιλικά της μέσα, στοχοποίησε την Ταγαρά, προσπερνώντας τη συμπεριφορά του Φεύγα, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο πώς εννοεί την αντιμετώπιση της τοξικότητας!

Θλίψη!

Το τετ α τετ Πιερρακάκη -Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες

Τα είπαν, πληροφορούμαστε, στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Eurogroup, οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Δεν πληροφορηθήκαμε επακριβώς αν επρόκειτο για καφέ ή για φαγητό,ίλησαν όμως για όλα.

Να θυμίσουμε πως με τον Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης.

Προφανής η προσπάθεια πίεσης στον πρώην πρόεδρο να προχωρήσει σε δήλωση στήριξης της ΝΔ.

Όπως προφανές είναι ότι και ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης παίζει τον «κυανόκρανο» - να θυμίσουμε τη συνάντησή του με τον Κώστα Καραμανλή στην έδρα της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη και το φαγητό αμέσως μετά.