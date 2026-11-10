Την ίδια ημερομηνία αναμένεται να πληρωθούν επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ.

Στην ίδια ημερομηνία με το επίδομα των 400 ευρώ προς συνταξιούχους και άλλες κοινωνικές ομάδες αναμένεται, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου. Η πληρωμή τοποθετείται πιθανότατα μεταξύ 23-30 Νοεμβρίου.

Για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών μίλησε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, ο οποίος ανέφερε ότι η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα των 400 ευρώ θα καταβληθούν την ίδια ημέρα, με πιθανότερη ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου.

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ του Dnews για το επίδομα των 400 ευρώ

Νωρίτερα από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου αναμένεται να πληρωθεί το επίδομα των 400 ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Κλειδαρά στο Dnews. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, η πίστωση του ποσού θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από τις 23 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Η ενίσχυση αφορά, μεταξύ άλλων, συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, εφόσον είχαν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Δικαιούχοι είναι επίσης συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, ανασφάλιστοι υπερήλικες και ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων αναπηρικών παροχών.

Για τις προβλεπόμενες κατηγορίες δεν τίθενται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, καθώς η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την ένταξη των δικαιούχων στις κατηγορίες που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

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Πότε θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου

Με βάση τις δηλώσεις του Όμηρου Τσάπαλου, η επιστροφή ενοικίου αναμένεται να πιστωθεί στους δικαιούχους μαζί με το επίδομα των 400 ευρώ. Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί και αυτή μεταξύ 23-30 Νοεμβρίου.

Η ημερομηνία αυτή αποτελεί προς το παρόν την πιθανότερη εκτίμηση για την καταβολή της ενίσχυσης, με τους δικαιούχους να αναμένουν την επίσημη επιβεβαίωση από το οικονομικό επιτελείο.