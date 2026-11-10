Με ρίζες στη σανσκριτική λέξη που σημαίνει «σειρά από λάμπες», η «γιορτή των φώτων» συμβολίζει διαχρονικά τη νίκη του φωτός επί του σκότους.

Φορώντας τις πιο καλές, πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές τους, μέλη της ινδικής κοινότητας των Σιχ της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής άρχισαν να συγκεντρώνονται στο πνευματικό τους σπίτι, το Γκουρντάβαρα, στον αριθμό 21 της οδού Ταύρου.

Οικογένειες με χαμόγελα, ζευγάρια και φίλοι άναψαν ένα κεράκι, έβγαλαν τα παπούτσια τους στην είσοδο, κάλυψαν όπως ορίζει ο κανόνας σεβασμού το κεφάλι με μαντίλι και ανέβηκαν στον κατάμεστο ναό για να τιμήσουν το Ντιβάλι.

​Ανεβαίνοντας τη σκάλα που ήταν λουσμένη στο φως των κεριών, ο επισκέπτης έφτανε αρχικά στον χώρο της φιλοξενίας. Εκεί, άνδρες και γυναίκες ετοίμαζαν αδιάκοπα παραδοσιακές λιχουδιές, προσφέροντάς τες απλόχερα σε όποιον περνούσε το κατώφλι: αλμυρούς «κεφτέδες» πατάτας, γλυκά με κάσιους (Καζού Κατλί) και σιροπιαστούς λουκουμάδες (Γκουλάμπ Τζαμούν), ενώ ο χώρος πλημμύριζε από αρώματα κάρδαμου και ανθόνερου.

​Στον δεύτερο όροφο, στο Darbar Sahib, σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα όπου κυριαρχούσαν οι ψαλμοί, δέσποζε πάνω σε έναν περίτεχνο θρόνο η Ιερά Γραφή των Σιχ, το Guru Granth Sahib, αποτελώντας τον πυρήνα της συγκέντρωσης.

​Τι συμβολίζει το Ντιβάλι

​Το Ντιβάλι (Diwali ή Deepavali) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες φθινοπωρινές γιορτές της Ινδίας και τιμάται εξίσου από ινδουιστές, τζαϊνιστές και σιχ.

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Με ρίζες στη σανσκριτική λέξη που σημαίνει «σειρά από λάμπες», η «γιορτή των φώτων» συμβολίζει διαχρονικά τη νίκη του φωτός επί του σκότους, της γνώσης επί της άγνοιας και του καλού απέναντι στο κακό.

Οι πιστοί καθαρίζουν τα σπίτια τους, ανάβουν μικρές λάμπες λαδιού (ντίγιας), ανταλλάσσουν γλυκά και δημιουργούν πολύχρωμα σχέδια (ρανγκόλι), γιορτάζοντας την επικράτηση της ελπίδας.