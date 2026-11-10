Ένα ακόμη ταξίδι στο εξωτερικό απολαμβάνει η Ιωάννα Τούνη, αυτή τη φορά στο Παρίσι, από όπου μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες και βίντεο από τις περιπλανήσεις της στη γαλλική πρωτεύουσα.
Η γνωστή influencer δεν χάνει ευκαιρία να απαθανατίζει στιγμές από την καθημερινότητά της, ενώ σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις της πρωταγωνιστικό ρόλο είχε και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης.
Η Ιωάννα Τούνη επιστράτευσε για ακόμη μία φορά το χιούμορ της, κάνοντας ένα σχόλιο για την ιδιαίτερη σχέση του αγαπημένου της με τα social media.
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