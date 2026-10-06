Το ταξίδι στην Κένυα με τον σύντροφό της.

Στην Κένυα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη, μαζί με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη, προσθέτοντας νέες αναμνήσεις στο βιβλίο της ζωής τους.

Το ζευγάρι, από τις πρώτες ώρες του ταξιδιού τους στην Αφρική, κατάφερε να ζήσει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες, με το σαφάρι στη σαβάνα της Κένυας, να αποτελεί μία από τις πιο γοητευτικές στιγμές.

Η γνωστή influencer, όπως συνηθίζει, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα και εικόνες από το ταξίδι του, αναρτώντας περιεχόμενο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής, «ξενάγησε» τους ακόλουθούς της σε ένα παραδοσιακό σπίτι της παραγκούπολης, προσθέτοντας στη σχετική λεζάντα:

«Βγάζω βίντεο και έχει σφιχτεί η καρδιά μου… Πόσο τυχεροί είμαστε απλά γιατί έτυχε να γεννηθούμε στην Ελλάδα! Τίποτα δεν είναι δεδομένο… ας χαιρόμαστε και ας εκτιμούμε όσα έχουμε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/Dd_cuVpIFmo/?hl=el}

Αντίστοιχα, το βράδυ της Τρίτης 5 Οκτωβρίου, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση, αναρτώντας νέα στιγμιότυπα από την εμπειρία της στη σαβάνα.

Απαθανάτισε τα άγρια ζώα, το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, τους ελέφαντες που την «μάγεψαν», αλλά και τον σύντροφό της που απολάμβανε το τοπίο:

«Στη μέση του πουθενά, αλλά ακριβώς εκεί που ήθελα να είμαι», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DeKGfLNiIBL/?hl=el&img_index=1}