Η συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και την Γωγώ Μαστροκώστα.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», παραχώρησε η Κέλλυ Κελεκίδου, κάνοντας μία σύντομη αναφορά στην επαγγελματική της ζωή και τα επόμενα βήματά της στη μουσική σκηνή.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στον θάνατο της καλής της φίλης, Γωγώ Μαστροκώστα.

«Η Γωγώ είναι ένας άνθρωπος που με έχει αγγίξει πάρα πολύ βαθιά μέσα μου και πραγματικά αυτό, θα ήθελα να το κρατήσω για εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ερμηνεύτρια για την Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία τον περασμένο Μάιο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

Λίγες ημέρες μετά την απώλειά της, η Κέλλυ Κελεκίδου, έκανε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση μέσω της οποίας της αφιέρωνε το νέο της τραγούδι.

{https://www.tiktok.com/@kellykelekidouofficial/video/7644850355414535446}

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Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η Κέλλυ Κελεκίδου αναφέρθηκε στην πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Για εμένα ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, που νομίζω έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Ο Νίκος έχει συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια με τον Γιώργο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου έναν μήνα, σε ηλικία 54 ετών, με την έρευνα για τα αίτια του θανάτου του να βρίσκεται υπό πλήρη εξέλιξη.

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