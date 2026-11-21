Συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών και πλαστογραφιών οχημάτων, καθώς και 81 παράτυποι μετανάστες και 8 διακινητές.

Σημαντικά αποτελέσματα είχε η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στις διεθνείς επιχειρησιακές δράσεις «JAD MOBILE 9» του FRONTEX και «CAR BACK II» της INTERPOL, που πραγματοποιήθηκαν με στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων και την αντιμετώπιση της διασυνοριακής εγκληματικότητας.

Κατά τη διάρκεια των συντονισμένων επιχειρήσεων, οι οποίες διεξήχθησαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, εντοπίστηκαν στην Ελλάδα 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, καθώς και ένα σκάφος, με τη συνολική αξία των ευρημάτων να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων, ενώ πραγματοποιήθηκαν ακόμη 81 συλλήψεις παράτυπων μεταναστών και οκτώ ατόμων που κατηγορούνται για διακίνηση.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τόσο στα εξωτερικά σύνορα όσο και σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με τη συμμετοχή εξειδικευμένων αστυνομικών υπηρεσιών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Κατερίνη, το Κιλκίς, η Λάρισα, ο Βόλος και η Θράκη, καθώς και σημαντικά συνοριακά περάσματα της χώρας.

Διεθνής συνεργασία με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών

Η επιχείρηση «JAD MOBILE 9» αποτέλεσε μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης, υπό την καθοδήγηση του FRONTEX, με την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία να έχουν ρόλο συντονισμού.

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Την ίδια στιγμή, η επιχείρηση «CAR BACK II» πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο υπό τον συντονισμό της INTERPOL, έπειτα από πρωτοβουλία των καναδικών αρχών.

Στις δύο δράσεις συμμετείχαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία και η Σουηδία, καθώς και χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Αλβανία, η Σερβία, η Ελβετία, το Μαρόκο, το Μεξικό, η Ιορδανία και η Βενεζουέλα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης διεθνείς οργανισμοί, όπως η EUROPOL, ο FRONTEX και η INTERPOL, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κλεμμένων οχημάτων.

Εκατοντάδες έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια ελέγχθηκαν συνολικά 354 οχήματα, ενώ οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν 268 κλεμμένα ή πλαστογραφημένα οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίστηκαν συνολικά 710 αντίστοιχα οχήματα, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα ο αριθμός έφτασε τα 1.987.

Για τον συντονισμό των ελέγχων στην Ελλάδα υπεύθυνο ήταν το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Σημαντική ήταν και η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα στελέχη της οποίας εξέτασαν εργαστηριακά περίπου 90 οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων.

Παράλληλα, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας συνέβαλε στη συνεργασία των διωκτικών αρχών με τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και στην οργανωμένη μεταφορά των οχημάτων που κατασχέθηκαν.

Πολυτελή κλεμμένα αυτοκίνητα με προορισμό το Ισραήλ στον Πειραιά

Ανάμεσα στις υποθέσεις που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της διεθνούς επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός τριών υπερπολυτελών κλεμμένων αυτοκινήτων στο λιμάνι του Πειραιά.

Τα οχήματα, συνολικής αξίας περίπου 250.000 ευρώ, είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και είχαν ήδη τοποθετηθεί σε εμπορευματοκιβώτια, προκειμένου να μεταφερθούν στο εξωτερικό με τελικό προορισμό το Ισραήλ.

Η επέμβαση των αστυνομικών της Δ.Α.Ο.Ε. οδήγησε στην κατάσχεσή τους, αποτρέποντας την περαιτέρω διακίνησή τους.

Πλαστά έγγραφα για την εξαγωγή πολυτελών οχημάτων στους Κήπους Έβρου

Μια ακόμη υπόθεση αποκαλύφθηκε στον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων στον Έβρο, όπου συνελήφθησαν δύο Γάλλοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Λιβάνου.

Οι τρεις άνδρες φέρονται να επιχείρησαν να μεταφέρουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τρία πολυτελή οχήματα, συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ήταν προϊόν υπεξαίρεσης, ενώ η προσπάθεια εξαγωγής τους εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των συνοριακών ελέγχων.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Δυτική Αττική

Σημαντική επιτυχία καταγράφηκε και στη Δυτική Αττική, όπου οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κλοπή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 19 περιπτώσεις κλοπών.

Οι έρευνες των αστυνομικών οδήγησαν στην αποκάλυψη της δράσης της ομάδας, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα.

Στο Λαύριο εξαρθρώθηκε κύκλωμα κλοπών οχημάτων και εξωλέμβιων μηχανών

Αντίστοιχη υπόθεση αποκαλύφθηκε και στην περιοχή του Λαυρίου, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να έκλεβε συστηματικά οχήματα και εξωλέμβιες μηχανές σκαφών, με σκοπό τη διοχέτευσή τους σε αγορές του εξωτερικού, μεταξύ άλλων στην Αλβανία.

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.

Εντοπίστηκε πολυτελές αυτοκίνητο με πλαστά στοιχεία στο Διδυμότειχο

Τέλος, στο Διδυμότειχο οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν πολυτελές αυτοκίνητο που έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε κλαπεί από την Ισπανία, ενώ η παραποίηση των στοιχείων του αποσκοπούσε στην απόκρυψη της πραγματικής του ταυτότητας.

Οι διεθνείς επιχειρησιακές δράσεις ανέδειξαν τη διασυνοριακή διάσταση της παράνομης διακίνησης οχημάτων και τη σημασία των συντονισμένων ελέγχων για τον εντοπισμό τους. Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι η συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η αξιοποίηση εξειδικευμένων εγκληματολογικών υπηρεσιών, συνέβαλαν καθοριστικά στην αποκάλυψη των συγκεκριμένων υποθέσεων.