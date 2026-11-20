Το σχόλιο της Κατερίνας Καινούργιου για τα κιλά της.

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση σε σχέση με τα κιλά της και το σωματικό της βάρος, καθώς όπως ανέφερε το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται πολλά μηνύματα από τηλεθεατές που ενδιαφέρονται για την υγεία της.

Όπως έχει επαναλάβει και στο πρόσφατο παρελθόν, μετά την εγκυμοσύνη της έχει αλλάξει ο μεταβολισμός της, ενώ σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, διευκρίνισε ότι έχει χασιμότο, το οποίο το παρακολουθεί με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στα κιλά και το μεταβολισμό της.

Η απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου για τα κιλά της

Με αφορμή ένα από τα θέματα που προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή, η Κατερίνα Καινούργιου πήρε το λόγο για να εξηγήσει στους τηλεθεατές της ότι είναι υγιής και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το βάρος και τα κιλά της.

Όπως μάλιστα εξήγησε, ούτε στην ίδια αρέσει το γεγονός ότι είναι πιο αδύνατη από ποτέ:

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«Θέλω να πω κάτι γιατί πραγματικά μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και ξέρω ότι το κάνετε από ενδιαφέρον οι τηλεθεατές. Ανησυχείτε για το βάρος μου και είναι λογικό… Εννοώ, ότι εφόσον μοιράζομαι τόσα πολλά πράγματα μαζί σας να μου στέλνετε με ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα το πω και εδώ. Όντως, είμαι πιο αδύνατη από ποτέ παιδιά, πιο αδύνατη και από πριν γεννήσω, αλλά τα τελευταία χρόνια επειδή έπαιρνα και τις ορμόνες για να μείνω έγκυος είχα πάρει κάποια κιλάκια. Τι γίνεται…

Έχει αλλάξει πολύ ο μεταβολισμός μου, πραγματικά, βλέπετε ότι τρώω, είμαι υγιής, κάνω τις εξετάσεις μου. Έχω αυτό που λέμε, το λεγόμενο χασιμότο, το οποίο είναι οριακό, δεν χρειάζεται να πάρω το χάπι. Θα επαναλάβω τις εξετάσεις μου και ίσως χρειαστεί να πάρω το χάπι για το θυρεοειδή για να ελεγχθεί. Αλλά, επειδή μου το στέλνετε συνέχεια, νιώθω και εγώ λίγο άσχημα, δεν το έχω κάνει επειδή… Ούτε εμένα μου αρέσει που είμαι τόσο αδύνατη, τώρα προσπαθώ να είμαι υγιής, αυτό είναι το σημαντικό και όλα τ’ άλλα θα φτιάξουν».

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