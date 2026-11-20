«Βασική μας αποστολή είναι, δίνοντας όλες μας τις δυνάμεις, να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν φτάνουν, για την εγκληματική σύγκρουση, για τον σιδηρόδρομο – ωρολογιακή βόμβα.»

Τη σταθερή απόφαση του να μην εμπλέκεται σε προσωπικές αντιπαραθέσεις τονίζει μέσω ανακοίνωσης ο σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών. Ταυτόχρονα ο σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει να εκτοξεύονται ανυπόστατες κατηγορίες και λάσπη, δηλώνοντας πίστη στη συλλογική δράση και τον κοινό αγώνα για δικαιοσύνη και δικαίωση των θυμάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η εβδομάδα που ολοκληρώνεται υπήρξε ιδιαιτέρως πυκνή και φορτισμένη στη δικαστική διερεύνηση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, τόσο στην κύρια δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας όσο και στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό.

Κατά την επανέναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της κύριας δίκης (49η και 50ή δικάσιμος), μετά τη διακοπή δύο εβδομάδων, επιζώντες επιβάτες περιέγραψαν με δραματικές λεπτομέρειες όσα έζησαν από τα πρώτα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση: το δυνατό φρενάρισμα και τα τραντάγματα, την κλίση των βαγονιών, το σκοτάδι, τον ασφυκτικό καπνό, τις περίεργες, καυστικές οσμές, τα χημικά εγκαύματα και τη φωτιά που ξέσπασε. Χαρακτηριστικά, επιβάτης κατέθεσε ότι μετά τη σύγκρουση επικράτησε πυκνός μαύρος καπνός —«ήταν σα να είσαι σε ένα κλουβί και να σε λούζουν με πυκνό, μαύρο καπνό»—, ενώ έξω στο έδαφος «ήταν μια κατάσταση που τη βλέπεις σε πόλεμο», με ανθρώπους τραυματισμένους και εκκλήσεις για βοήθεια. Ιδιαίτερα επώδυνη ήταν και η ανάγνωση της γραπτής κατάθεσης της αδελφής θύματος, η οποία αποτύπωσε το τραύμα που άφησε πίσω η τραγωδία. Παράλληλα, για ακόμη μία δικάσιμο, η συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορουμένων απουσίαζε από την αίθουσα του δικαστηρίου, με μόλις έναν παρόντα! Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά ότι οι επιβάτες στήριξαν και βοήθησαν ο ένας τον άλλον όπως μπορούσαν, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν ή να ενεργούν περιφερειακά και από απόσταση για τουλάχιστον ένα δίωρο από τη σύγκρουση.



Την ίδια στιγμή όμως, αναπάντητα έμειναν τα ερωτήματα, τα αυτονόητα “γιατί”, πώς γίνεται επί δώδεκα λεπτά δυο τρένα να κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση στην ίδια γραμμή και να συγκρουστούν μετωπικά. Αυτό το βασικό, βασανιστικό ερώτημα, όπως και της φονικής φωτιάς που ακολούθησε, παραμένουν και στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία συνεδρίασε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Εκεί η συζήτηση στράφηκε στον τρόπο με τον οποίο θα αποδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων όλα τα κατασχεθέντα πειστήρια, υπολογιστές και άλλα μέσα αποθήκευσης ψηφιακού υλικού, από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες. Τονίστηκε η ανάγκη να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση αλλά ταυτόχρονα και η αναγκαιότητα να εξεταστούν ενδελεχώς με σύγχρονες και σαφείς δικλίδες ασφαλείας, παρουσία των τεχνικών μας συμβούλων, ώστε να μην χαθεί κανένα κρίσιμο στοιχείο για την υπόθεση.



Ως Σύλλογος από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η ουσιαστική προστασία κάθε αποδεικτικού στοιχείου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να αναδειχθεί η αλήθεια, μακριά από καθυστερήσεις και σκιές. Έχουμε ξεκαθαρίσει επίσης ότι επιλέγουμε να μην εμπλεκόμαστε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις ή δημόσιες εντάσεις. Ταυτόχρονα όμως δε θα επιτρέπουμε να εκτοξεύονται ανυπόστατες κατηγορίες και λάσπη, που όχι μόνο δε βοηθούν τον συλλογικό μας αγώνα, αλλά τον υποσκάπτουν.

Παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, όλων όσων τραυματίστηκαν ανεπανόρθωτα, με σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας. Βασική μας αποστολή είναι, δίνοντας όλες μας τις δυνάμεις, να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν φτάνουν, για την εγκληματική σύγκρουση, για τον σιδηρόδρομο – ωρολογιακή βόμβα.



Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.»



Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023