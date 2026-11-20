Οι Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμς Ευαγγελάτος παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι.

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι «Μη Με Κρίνεις», που κυκλοφορεί από την Cut Records.

Το «Μη Με Κρίνεις» είναι ένα τραγούδι που μιλά για τις διαφορετικές διαδρομές των ανθρώπων και την ανάγκη για κατανόηση και αποδοχή, υπενθυμίζοντας πως το πιο σπουδαίο είναι να μπορεί ο καθένας να είναι ο εαυτός του χωρίς να απολογείται ή να κρίνεται γι’ αυτό.

Στο «Μη Με Κρίνεις», που έρχεται μετά το «Όλα Τέλεια» και λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, η συναισθηματική και δυναμική ερμηνεία της Νατάσσας Μποφίλιου συναντά τον στιχουργικό κόσμο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και ένα πολυεπίπεδο ηχητικό τοπίο του Θέμη Καραμουρατίδη, με ηχοχρώματα από πιάνο, τύμπανα, κιθάρες, μπαγλαμά, τζουρά, ακορντεόν και λαούτο.

Παράλληλα με τη νέα τους κυκλοφορία, οι τρεις φίλοι και συνεργάτες βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την επιστροφή τους στη σκηνή. Από την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, θα παρουσιάζουν στο «Άλσος λάιβ» τη νέα τους μουσική παράσταση με τον τίτλο «Άκου Να Δεις!».

Βρείτε το τραγούδι στις streaming υπηρεσίες.

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Ακούστε το νέο τραγούδι





{https://youtu.be/g4XdH22jkkQ?si=fKLnkoG_EigPy0M6}

Στίχοι:

Μη με κρίνεις

αν κοιμάσαι ασφαλής

μ’ ένα σώμα αγκαλιά σου.

Μη με κρίνεις

χορτασμένος στα φιλιά σου,

στη χαρά που έχεις μοιραστεί.

Μη με κρίνεις

κάποιος πάντα αν είναι εκεί

με ανοιχτή ψυχή και σώμα.

Μη με κρίνεις

άμα έχεις βρει ένα στόμα

δυο κουβέντες να ’χει να σου πει.

Είναι εύκολο πολύ

το δικό σου το μαζί

με τους άλλους να συγκρίνεις.

Μείνε μόνος δυο λεπτά.

Κι ίσως νιώσεις τελικά

ποια ανόμοια συγκρίνεις.

Μη με κρίνεις.

Μη με κρίνεις

αν σου δάνεισαν ποτέ

μες στο κρύο το παλτό τους.

Μη με κρίνεις

αν σε έκαναν δικό τους

μια φορά χωρίς πώς και γιατί.

Μη με κρίνεις

αν μετράς ξεχωριστά

την αγάπη απ’ τη λύπη.

Μη με κρίνεις

αν τη νύχτα δε σου λείπει

ό,τι η μέρα σου χρωστά.

Είναι εύκολο πολύ

το δικό σου το μαζί

με τους άλλους να συγκρίνεις.

Μείνε μόνος δυο λεπτά.

Κι ίσως νιώσεις τελικά

ποια ανόμοια συγκρίνεις.