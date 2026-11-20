Στην Πάτρα, οι εκπαιδευτικές δράσεις θα σχεδιαστούν με βάση τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Η Πάτρα γίνεται η πρώτη στάση του Next Skills Academy by ΑΔΜΗΕ. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη, ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος, που φέρνει τις δεξιότητες του μέλλοντος πιο κοντά στους ανθρώπους που επιχειρούν, εργάζονται ή σχεδιάζουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα στην περιοχή.

Το Next Skills Academy είναι μια πανελλαδική πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας του ΑΔΜΗΕ, που υλοποιείται από τη Wise Greece, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών και «πράσινων» επαγγελματικών δεξιοτήτων προσφέροντας παράλληλα πρακτικές γνώσεις για τη σύγχρονη επαγγελματική και επιχειρηματική πραγματικότητα.

Στην Πάτρα, οι εκπαιδευτικές δράσεις θα σχεδιαστούν με βάση τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και θα απευθύνονται τόσο σε υφιστάμενους επιχειρηματίες και επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελίξουν τη δραστηριότητά τους, όσο και σε ανθρώπους που σχεδιάζουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον επιχειρηματικό χώρο. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα στις δικές τους επιχειρήσεις ή στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με θεματολογία ειδικά σχεδιασμένη για φοιτητές. Θα απευθύνεται σε όσους θέλουν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους με δεξιότητες που θα χρειαστούν για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα, αλλά και σε όσους σκέφτονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα ή να δημιουργήσουν μια νεοφυή επιχείρηση. Θα είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσουν πώς μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματική επαγγελματική προοπτική.

Το Πρόγραμμα Next Skills Academy by ΑΔΜΗΕ στην Πάτρα, υλοποιείται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας και τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών, με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ευρεία αυτή σύμπραξη συνδέει την εκπαίδευση με την τοπική αγορά, την ακαδημαϊκή κοινότητα και το οικοσύστημα καινοτομίας της περιοχής.

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Με αφετηρία την Πάτρα, το Next Skills Academy φιλοδοξεί να συνδέσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής, προσφέροντας στους ανθρώπους της γνώσεις και εργαλεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επαγγελματικές και επιχειρηματικές προκλήσεις.

Οι εγγραφές για το πρόγραμμα της Πάτρας έχουν ήδη ξεκινήσει!

Δείτε περισσότερα: www.nextskills.gr/patra/

Περισσότερες πληροφορίες: nextskills.gr | Wise Greece: 213 027 6559