Η Πάτρα ετοιμάζεται να τιμήσει τον πολιούχο της στις 30 Νοεμβρίου με κλειστά σχολεία και εορταστικές εκδηλώσεις.

Οι μαθητές της Πάτρας μετράνε αντίστροφα για την σχολική αργία του πολιούχου της πόλης στις 30 Νοεμβρίου που θα συνοδευτεί όπως κάθε χρόνο με κλειστά σχολεία ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα. Φέτος μάλιστα η ημερολογιακή συγκυρία είναι αρκούντως ευνοική καθώς «πέφτει» Δευτέρα οπότε δημιουργείται ένα τριήμερο για τους μαθητές συνδυαστικά με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.

Άγιος Ανδρέας: Η Πάτρα γιορτάζει τον πολιούχο της με κλειστά σχολεία στις 30 Νοεμβρίου

Στις 30 Νοεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ενός από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού και του Αποστόλου που συνδέθηκε άρρηκτα με την πόλη της Πάτρας. Ο Άγιος Ανδρέας αποτελεί τον πολιούχο και προστάτη της αχαϊκής πρωτεύουσας, καθώς σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση εκεί ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή του, μαρτυρώντας για την πίστη του στον Χριστό. Η Πάτρα τιμά κάθε χρόνο με ιδιαίτερη λαμπρότητα τον Απόστολο, ενώ χιλιάδες πιστοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό επισκέπτονται τον επιβλητικό Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα για να προσκυνήσουν την Τιμία Κάρα και τον Σταυρό του μαρτυρίου του. Οι εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου περιλαμβάνουν πανηγυρικές ακολουθίες και Θεία Λειτουργία στον νέο Ιερό Ναό, ενώ ακολουθεί η καθιερωμένη λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Κατά τη λιτανεία περιφέρονται σε επίσημη ιερά πομπή τα Ιερά Λείψανα του Αποστόλου και η μεγάλη επάργυρη εικόνα του, με τη συμμετοχή κληρικών, εκπροσώπων των αρχών και πλήθους πιστών.

Γιατί ονομάστηκε Πρωτόκλητος ο Άγιος Ανδρέας

Ο Άγιος Ανδρέας συγκαταλέγεται στους δώδεκα Αποστόλους του Χριστού και είναι γνωστός στην εκκλησιαστική παράδοση ως Πρωτόκλητος, επειδή ήταν ο πρώτος από τους μαθητές που προσκλήθηκε να ακολουθήσει τον Ιησού. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ανδρέας ήταν αρχικά μαθητής του Ιωάννη του Προδρόμου. Όταν ο Πρόδρομος υπέδειξε τον Ιησού με τη φράση «Ίδε ο Αμνός του Θεού», ο Ανδρέας τον ακολούθησε μαζί με έναν ακόμη μαθητή. Στη συνέχεια, αναζήτησε τον αδελφό του, τον Σίμωνα Πέτρο, και τον οδήγησε κοντά στον Χριστό. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ευαγγελικής αφήγησης για τον πρώτο κύκλο των μαθητών του Ιησού. Ο Ανδρέας και ο αδελφός του Πέτρος κατάγονταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, περιοχή κοντά στη λίμνη Γεννησαρέτ. Το όνομα Ανδρέας έχει ελληνική προέλευση και συνδέεται ετυμολογικά με την ανδρεία.

Μετά την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Ανδρέας αφιερώθηκε στο ιεραποστολικό έργο, ακολουθώντας την εντολή του Χριστού προς τους μαθητές Του να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Η Καινή Διαθήκη δεν περιγράφει αναλυτικά τις μεταγενέστερες αποστολικές περιοδείες του. Ωστόσο, η εκκλησιαστική παράδοση και αρχαίες χριστιανικές μαρτυρίες συνδέουν τη δράση του με πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας, του Εύξεινου Πόντου, της Θράκης και του ελλαδικού χώρου. Σύμφωνα με την παράδοση, πέρασε από τη Νίκαια της Βιθυνίας, τη Νικομήδεια και τη Χαλκηδόνα, ενώ συνέχισε την πορεία του προς σημαντικές πόλεις του Πόντου, όπως η Σινώπη, η Αμισός, η σημερινή Σαμψούντα, και η Τραπεζούντα. Η αποστολική του δράση συνδέεται επίσης με περιοχές της Σκυθίας, της Κριμαίας και του Καυκάσου. Η παράδοση αναφέρει ακόμη ότι έφθασε μέχρι τη Χερσώνα και αργότερα συνέχισε προς το Βυζάντιο. Εκεί, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ίδρυσε την τοπική Εκκλησία, γεγονός που τον συνδέει συμβολικά με την ιστορική πορεία του μετέπειτα Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ακολούθως, η αποστολική του πορεία τον έφερε στη Θράκη, τη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, μέχρι να καταλήξει στην Αχαΐα και στην Πάτρα.

Το μαρτύριο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα

Η Πάτρα αποτελεί τον τόπο με τον οποίο συνδέεται περισσότερο η ζωή και το μαρτύριο του Αποστόλου Ανδρέα. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κατά την παραμονή του στην πόλη ο Απόστολος κήρυξε τη χριστιανική πίστη και συνδέθηκε με πλήθος θαυματουργικών θεραπειών και περιστατικών που οδήγησαν πολλούς κατοίκους στον Χριστιανισμό. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναφέρονται στις σχετικές διηγήσεις βρίσκεται η Μαξιμίλλα, σύζυγος του Ρωμαίου ανθυπάτου Αιγεάτη. Ο Απόστολος φέρεται να τη θεράπευσε από σοβαρή ασθένεια, με αποτέλεσμα εκείνη να ασπαστεί τη νέα πίστη. Παράλληλα, σύμφωνα με την παράδοση, θεράπευσε και τον δούλο του Στρατοκλή, αδελφού του Αιγεάτη. Ο Στρατοκλής έγινε χριστιανός και συνδέθηκε με την ίδρυση της πρώτης χριστιανικής κοινότητας της Πάτρας. Η στάση της Μαξιμίλλας και η επιμονή της στη χριστιανική πίστη προκάλεσαν την οργή του Αιγεάτη. Ο Ρωμαίος αξιωματούχος διέταξε τη σύλληψη του Αποστόλου και, σύμφωνα με τις αγιολογικές διηγήσεις, την καταδίκη του σε θάνατο διά σταυρώσεως. Η επικρατέστερη εκκλησιαστική παράδοση τοποθετεί το μαρτύριό του περίπου στο 66 μ.Χ., κατά την περίοδο του αυτοκράτορα Νέρωνα. Σύμφωνα με παλαιότερες εκκλησιαστικές μαρτυρίες, ο Απόστολος σταυρώθηκε σε σταυρό κατασκευασμένο από ξύλο ελιάς ή κοντά σε ελαιόδεντρο, στην περιοχή της ακτής της Πάτρας. Στην τοπική παράδοση, ο τόπος του μαρτυρίου βρίσκεται στην περιοχή όπου σήμερα δεσπόζει ο παλαιός Ιερός Ναός του Αγίου Ανδρέα.