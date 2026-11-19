Η κολώνα έσπασε το παρμπρίζ και διαπέρασε το παράθυρο σχολικού λεωφορείου στη Φλώρινα.

Από θαύμα γλίτωσαν τα χειρότερα οι δέκα μαθητές που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο στη Φλώρινα όταν κολώνα ηλεκτροδότησης έπεσε πάνω στο όχημα στο δρόμο μεταξύ των χωριών Παπαγιάννη και Μαρίνας.

Σύμφωνα με το neaflorina.gr η κολώνα ταλαντώθηκε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και στη συνέχεια κατέληξε πάνω στο διερχόμενο λεωφορείο. Αρχικά χτύπησε το παρμπρίζ του οχήματος, ενώ στη συνέχεια διαπέρασε ένα από τα πλαϊνά τζάμια.

Ευτυχώς, από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς στη θέση δίπλα στο παράθυρο που έσπασε δεν καθόταν κάποιος μαθητής. Όλα τα παιδιά, καθώς και ο οδηγός και η συνοδός του λεωφορείου, είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα άλλο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τους μαθητές και τους μετέφερε με ασφάλεια στους προορισμούς τους.

Το περιστατικό προκάλεσε υλικές ζημιές στο λεωφορείο.