Πανεκπαιδευτική απεργία και μαθητικό συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένα για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου - Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία.

Σε κλοιό κινητοποιήσεων αναμένεται να βρεθεί η εκπαίδευση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, καθώς δάσκαλοι και καθηγητές θα συμμετάσχουν στην μεγάλη απεργία της ΑΔΕΔΥ καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα. Στο πλευρό των εκπαιδευτικών αναμένεται να βρεθούν και μαθητές για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν καθημερινά στα σχολεία. Στην Αθήνα, το απεργιακό ραντεβού έχει οριστεί για τις 10:30 στα Προπύλαια. Παράλληλες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Μαθητικό συλλαλητήριο στις 25/11: «25 Νοεμβρίου βουλιάζουμε τους δρόμους»

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο μαθητικό συλλαλητήριο την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στα Προπύλαια. Με σύνθημα «Τετάρτη 25 Νοεμβρίου κλειστά σχολεία! Οι μαθητές στο δρόμο μαζί με το λαό» δείχνουν το δρόμο των κινητοποιήσεων για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα σχολεία, και για να εκφράσουν την αντίδρασή τους στις προωθούμενες εκπαιδευτικές αλλαγές.

Στο μήνυμά τους σημειώνουν «κλείνουμε τα σχολεία μας μαζί με τους εργαζόμενους που κλείνουν χώρους εργασίας, επιχειρήσεις, κάνουμε παντού χαμό, βγαίνουμε στους δρόμους. Γιατί θέλουμε απαντήσεις στα αιτήματά μας. Απαιτούμε χρηματοδότηση των σχολείων μας, θέλουμε σύγχρονα κτίρια και υποδομές, ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Κάθε βδομάδα ένα σχολείο πλημμυρίζει και ένα ταβάνι καταρρέει! Θέλουν να παρουσιάσουν το εφιαλτικό Εθνικό Απολυτήριο δηλαδή τις Τριπλές Πανελλήνιες! Ανοίγουν πόλεμο με όλους τους μαθητές! Δε θέλουμε ζωή σκλαβιά, μια ζωή φροντιστήρια για να δίνουμε Πανελλαδικές εξετάσεις σε Α, Β και Γ ΓΕΛ για να πάρουμε ένα απολυτήριο. Δε θα πουλήσουμε τα όνειρα μας για τη ζωή στα φροντιστήρια! Δε θα γίνουμε η γενιά που σκύβει το κεφάλι στις απαιτήσεις των κυβερνήσεων, ΕΕ, ΝΑΤΟ, των λίγων που κερδίζουν από τις θυσίες μας»

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«Δεν πάει άλλο η κατάσταση στα σχολεία» - Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές θα συμμετάσχουν μαζικά στην πανελλαδική πανδημοσιουπαλληλική απεργία της προσεχούς Τετάρτης 25 Νοεμβρίου διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και την καθημερινότητά τους. Όπως καταγγέλλουν «φτάνουμε στον Δεκέμβρη και χιλιάδες κενά εξακολουθούν να υπάρχουν, ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή και σε μαθήματα ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών υπονομεύονται. Οι συγχωνεύσεις και οι συμπτύξεις τμημάτων δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες. Σε τάξεις με 25, 26 και 27+ μαθητές, με παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Η χρόνια υποχρηματοδότηση οδηγεί τα σχολεία σε οικονομική ασφυξία, που επιδεινώθηκε μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών. Γονείς και εκπαιδευτικοί καλούνται να καλύπτουν ακόμα και βασικές λειτουργικές ανάγκες. Τα ασυντήρητα και ακατάλληλα σχολικά κτίρια εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Τα καθημερινά περιστατικά σε όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνουν την ανάγκη για άμεσους ελέγχους και ουσιαστικά έργα συντήρησης.

Οι μισθοί μας εξανεμίζονται από την ακρίβεια, τα ενοίκια, την ενέργεια και τις μετακινήσεις. Οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμα και αξιοπρεπή στέγη. Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε να μετράμε τεράστιες μισθολογικές απώλειες από την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, το κλεμμένο Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) της διετίας 2016–2017 και τις αλλεπάλληλες περικοπές, που καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει αναπληρώσει. Συνεχίζεται η εργασιακή εξουθένωση, η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών, οι πειθαρχικές διώξεις για τη συμμετοχή σε συλλογικές αποφάσεις των σωματείων και στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.

Διεκδικούμε αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και της μισθολογικής εξέλιξης της διετίας 2016–2017 καθώς και αφορολόγητο 12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα. Επίδομα στέγασης, αξιοποίηση κατοικιών και ξενοδοχείων, δωρεάν μετακινήσεις για τους εκπαιδευτικούς. Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της Παιδείας. Άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς. Μονιμοποίηση των αναπληρωτών. Λιγότεροι μαθητές ανά τάξη, κατάργηση των συμπτύξεων, ουσιαστική στήριξη της Ειδικής Αγωγής. Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Ολοκληρωμένοι προσεισμικοί έλεγχοι, συντήρηση και ανέγερση σχολικών κτιρίων με κρατική ευθύνη. Δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά. Να σταματήσουν όλες οι διώξεις εκπαιδευτικών. Κάτω τα χέρια από το απεργιακό δικαίωμα και τη συνδικαλιστική δράση. Κατάργηση του νέου πειθαρχικού πλαισίου. Όχι στην άρση της μονιμότητας.»

Απεργία στα σχολεία: Τι ισχύει για μαθήματα και απουσίες στις 25 Νοεμβρίου

Αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων αναμένεται να υπάρξουν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινώσει οι εκπαιδευτικοί αλλά και του μαθητικού συλλαλητηρίου. Σε κάθε περίπτωση το πώς θα διεξαχθούν τα μαθήματα και στις δύο βαθμίδες θα καθορισθεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκυρηχθείσα απεργία και το μαθητικό συλλαλητήριο δεν συνεπάγονται αυτόματα απόφαση για κλειστά σχολεία. Η λειτουργία κάθε σχολείου θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις και τις δυνατότητες κάλυψης του προγράμματος. Οι μαθητές καλούνται να δώσουν το παρών στα σχολεία καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Εύλογα σε περιπτώσεις συνεχόμενων κενών, οι μαθητές θα σχολάσουν νωρίτερα. Παράλληλα, από πλευράς Υπουργείου τονίζεται ότι η πρόθεση των μαθητών για καταλήψεις και κλειστά σχολεία ώστε να συμμετάσχουν στο μαθητικό συλλαλητήριο δεν ισοδυναμεί με αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Τα 15μελή των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στη διαμαρτυρία, αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελούς, εκτός και αν την ίδια μέρα απεργήσουν και οι καθηγητές του σχολείου οπότε δεν θα καταχωρηθούν απουσίες στους μαθητές.