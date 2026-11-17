Κλειστό θα μείνει για δύο μέρες το 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας μετά την εμφάνιση τρωκτικών - Τι καταγγέλλουν οι γονείς.

Αναστάτωση επικράτησε στο 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, όταν ποντίκι έκανε την εμφάνισή του μπροστά στα παιδιά, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αγανάκτηση στους γονείς, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο όπου καθημερινά φιλοξενούνται μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν γονείς στο LamiaReport, το πρωί της ίδιας ημέρας είχε εντοπιστεί και άλλο τρωκτικό, το οποίο πιάστηκε σε παγίδα που είχε τοποθετήσει συνεργείο. Ακόμη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια προκάλεσε η αποκάλυψη ότι είχε εντοπιστεί και άλλο μεγάλο ποντίκι στις 3 Νοεμβρίου, γεγονός που είχε οδηγήσει σε αρχική παρέμβαση του Δήμου Λαμιέων με τοποθέτηση παγίδων και μυοκτονία. Οι γονείς διαμαρτύρονται τόσο για την καθυστερημένη ενημέρωσή τους όσο και για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζουν, δεν είχε αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα.

Κλείνει το νηπιαγωγείο για δύο ημέρες

Αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας του 10ου Νηπιαγωγείου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, Μάκης Γκούμας ανέφερε ότι σε συνεργασία με τον Δήμο Λαμιέων θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας, Παναγιώτης Παρχαρίδης, επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη αναλάβει εξειδικευμένο συνεργείο τις εργασίες πλήρους μυοκτονίας και απολύμανσης του κτιρίου. Έτσι, το 10ο Νηπιαγωγείο Λαμίας θα παραμείνει κλειστό την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Παράλληλα, έχει ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να πραγματοποιήσει άμεση αυτοψία στον χώρο, καθώς εκτιμάται ότι πιθανή εστία του προβλήματος βρίσκεται σε γειτονικό εγκαταλειμμένο οικόπεδο, από το οποίο ενδέχεται να εισέρχονται τα τρωκτικά στο σχολικό κτίριο.