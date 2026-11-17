Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία δεκάδων συναδέλφων του Γιώργου Ζυμπίδη, οι οποίοι έφτασαν στον ναό φορώντας τις στολές τους.

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτης θλίψης αποχαιρετά σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η Καστοριά τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού πυροσβέστη έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, καθώς ένας νέος άνθρωπος, που μόλις είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία, έχασε τόσο πρόωρα τη ζωή του προσπαθώντας να προστατεύσει άλλους ανθρώπους.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, η σορός του 23χρονου έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λεύκης στην Καστοριά, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να του πουν το τελευταίο αντίο. Η εξόδιος ακολουθία είχε προγραμματιστεί για τις 12:00, με την ατμόσφαιρα έξω από την εκκλησία να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη.

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Με την ελληνική σημαία το φέρετρο - Παρόντες οι συνάδελφοί του

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία δεκάδων συναδέλφων του Γιώργου Ζυμπίδη, οι οποίοι έφτασαν στον ναό φορώντας τις στολές τους, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του 23χρονου συναδέλφου τους που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες.

Το φέρετρο του άτυχου πυροσβέστη ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, ενώ στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας είχαν τοποθετηθεί στεφάνια στη μνήμη του. Την τελετή συνόδευε η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις πένθιμες μελωδίες να εντείνουν τη συγκίνηση των παρευρισκομένων.

Στην κηδεία έδωσε το «παρών» και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς, εκπροσωπώντας την πολιτική ηγεσία και το Πυροσβεστικό Σώμα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την οικογένεια του 23χρονου.

Ποιος ήταν ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης - Είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν

Ο Γιώργος Ζυμπίδης καταγόταν από την Καστοριά και είχε μπροστά του μια ολόκληρη ζωή γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες. Είχε επιλέξει να ακολουθήσει το επάγγελμα του πυροσβέστη, θέλοντας να προσφέρει μέσα από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και επικίνδυνο τομέα.

Μάλιστα, η σταδιοδρομία του στο Πυροσβεστικό Σώμα είχε μόλις ξεκινήσει. Είχε αποφοιτήσει το καλοκαίρι του 2026 από τη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, ως μέλος της τελευταίας σειράς αποφοίτων, ενώ είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν από το τραγικό περιστατικό.

Μετά την ορκωμοσία του τοποθετήθηκε στην Αθήνα, όπου υπηρετούσε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου.

Το πρωί της Κυριακής, ο 23χρονος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, έχοντας στο πλευρό του τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, ο οποίος υπηρετούσε επίσης στον ίδιο σταθμό.

Οι δύο πυροσβέστες εισήλθαν στο κτίριο προκειμένου να ελέγξουν αν υπήρχαν εγκλωβισμένοι και να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Ωστόσο, παγιδεύτηκαν στο υπόγειο του κτιρίου, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και αποπνικτικές συνθήκες.