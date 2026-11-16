Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης αποχαιρέτησαν οι συνάδελφοί του τον νεαρό πυροσβέστη, με την αυτοκινητοπομπή να αναχωρεί από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό με προορισμό την Καστοριά, όπου θα τελεστεί η κηδεία του.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, οι συνάδελφοι του 23χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη φωτιά στο Ζεφύρι συγκεντρώθηκαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη του.

Οι πυροσβέστες στάθηκαν με σεβασμό μπροστά στην αυτοκινητοπομπή που ξεκίνησε το ταξίδι της με προορισμό την Καστοριά, όπου θα μεταφερθεί η σορός του νεαρού συναδέλφου τους. Κράτησαν ενός λεπτού σιγή, φώναξαν δυνατά «Αθάνατος», ενώ τα πυροσβεστικά οχήματα είχαν αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες τους.

Η κηδεία του νεαρού πυροσβέστη θα πραγματοποιηθεί αύριο 17 Νοεμβρίου στην πατρίδα του την Καστοριά.

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