Oι δύο πυροσβέστες στο Ζεφύρι πέθαναν από εισπνοή τοξικού καπνού.

Οι νεκροψίες-νεκροτομές των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών από τους ιατροδικαστές Κωνσταντίνο Κούβαρη και Γιώργο Ντιλερνιά.

Κατά την εξέταση δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρες κακώσεις, παρά κάποιες στην κνήμη, ενώ καταγράφηκε πνευμονικό οίδημα, εύρημα σύνηθες σε τέτοιους μηχανισμούς θανάτου. Η εισπνοή αιθάλης καταγράφεται ως κοινή αιτία θανάτου των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους μετά τη φωτιά στο εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με τη μακροσκοπική εικόνα των σορών, αιθάλη, δηλαδή καπνός, εντοπίστηκε στην τραχεία και των δύο, ενώ κανένας δεν έφερε εγκαύματα. Παράλληλα, έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα που εντοπίστηκε στον οργανισμό των δύο πυροσβεστών.