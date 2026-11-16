Μία μέρα πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου με τους 26 επίσημα νεκρούς εκείνων των ημερών, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε στην άποψή του ότι δεν υπάρχουν νεκροί στο Πολυτεχνείο.

Στην άποψη ότι στο Πολυτεχνείο δεν υπήρξαν νεκροί επέμεινε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Μία μέρα πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου με τους 26 επίσημα νεκρούς εκείνων των ημερών, ο Άδωνις Γεωργιάδης (mιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1) επέμεινε στην άποψή του ότι δεν υπάρχουν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Όταν ρωτήθηκε ο υπουργός παρέπεμψε στο πόρισμα επί Αβέρωφ το οποίο ανέφερε ότι δεν υπήρξαν νεκροί μέσα στον χώρο του ιδρύματος. Πρόκειται για το πόρισμα Τσεβά που αναφέρει πως «ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρο τριήμερον». Ωστόσο, το Πολυτεχνείο δεν ήταν, φυσικά, μόνο το προαύλιο. Εκτεινόταν έξω από τα κάγκελα, στους γύρω δρόμους, σε μια μεγάλη έκταση, παντού όπου εκδηλωνόταν αντιστασιακή δράση. Επιπλέον, η εξέγερση δεν περιορίζεται χρονικά τη νύχτα της 16ης -17ης Νοεμβρίου, αλλά ολόκληρο το διάστημα 14-19 Νοεμβρίου. Με τους απολύτως επιβεβαιωμένους με ονοματεπώνυμο νεκρούς και περίπου 2000 σοβαρά τραυματίες σε νοσοκομεία, κλινικές κ.α.

Η συγκεκριμένη φράση από το πόρισμα που έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για την αμφισβήτηση των νεκρών του Πολυτεχνείου, αφορά αποκλειστικά τους εγγεγραμμένους σπουδαστές του ΕΜΠ και όχι το σύνολο των θυμάτων της εξέγερσης. Αυτό που παραλείπουν, ωστόσο, όσοι την επικαλούνται επιλεκτικά είναι ότι ο ίδιος ο εισαγγελέας καταγράφει στο πόρισμά του 18 εξακριβωμένους νεκρούς και τουλάχιστον 16 ακόμη περιπτώσεις που θεωρεί «βασίμως προκύπτουσες».

ΔΗΜ: Τελικά αποφασίσατε, το Πολυτεχνείο έγινε;

Τελικά αποφασίσατε, το Πολυτεχνείο έγινε; Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πότε είπα ότι δεν έγινε; Προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη.

Πότε είπα ότι δεν έγινε; Προφανώς και έγινε το Πολυτεχνείο και οδήγησε στην πτώση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και στην άνοδο του δικτάτορα Ιωαννίδη. ΔΗΜ: Νεκροί υπήρξανε;

Νεκροί υπήρξανε; Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Παραμένω πιστός στο πόρισμα Τσεβά που βγήκε επί υπουργίας Ε.Αβέρωφ. Πάρτε το και διαβάστε το να σας λυθούν οι ιστορικές απορίες.

Για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Την άποψη ότι θα έπρεπε να έχει γίνει περισσότερη συζήτηση ως προς το ζήτημα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης στους έξι δήμους των βορείων προαστίων εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας (16/11) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στους δημοσιογράφους Ελένη Καλογεροπούλου και Νίκο Ελευθερόγλου, ο κ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε, επίσης, για την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, αλλά και για τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με τους Βαγγέλη Λιάκο και Νίκο Τσάφο.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης σε έξι δήμους των βορείων προαστίων, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί να γίνει, το είπα δημόσια κατευθείαν, επικοινώνησα με τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Χατζηδάκη, μιλάω περισσότερο ως βουλευτής βορείου τομέα παρά ως υπουργός. Δεν είχαμε ενημέρωση για την τροπολογία του υπουργείου, δεν πρόκειται να περάσει αυτό και να νομοθετήσουμε κάτι με τις κοινωνίες κόντρα, θα καταλήξουμε σε συζήτηση. Να μην ανησυχούν οι κάτοικοι των περιοχών, έχουν βουλευτές να τους εκπροσωπήσουν και να τους υπερασπιστούν. Η κυβέρνηση ξεκίνησε κουβέντα για δημόσια διαβούλευση. Έπρεπε να έχει γίνει περισσότερη συζήτηση και ενημέρωση από το υπουργείο, να ξεκαθαρίσουμε όμως ότι δεν πρόκειται περί νομοθεσίας», σημείωσε.

Η αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη στην παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη

Ο κ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για τα ζητήματα διαφθοράς, με αφορμή την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, αλλά και τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με τους Βαγγέλη Λιάκο και Νίκο Τσάφο. Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως «δεν είναι όλα το ίδιο», προσθέτοντας πως «η αντιπολίτευση είναι φυσιολογικό να θέλει να διογκώνει πράγματα για να κάνει το δικό της πολιτικό παιχνίδι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και αληθές». Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «τρίχες» όσα αναφέρονται για τον Νίκο Τσάφο, τονίζοντας πως ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε μετοχές στην ExxonMobil, αλλά τις πούλησε όταν έγινε υφυπουργός. «Κάποια στιγμή να μπει και κάποιο όριο στην υποκρισία», είπε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως «είχε ένα μεγάλο ζήτημα ηθικής τάξης και για αυτό παραιτήθηκε σε 24 ώρες». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει παρανομία», καθώς η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη δεν πέρασε σε σχολή ελληνικού πανεπιστημίου. «Οι ψηφοφόροι του στην Ημαθία θα κρίνουν την ηθική του συμπεριφορά στις εκλογές», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον Βαγγέλη Λιάκο, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Δεν κατηγορείται για κάτι ο κ. Λιάκος, η αδερφή του είναι ξεχωριστή προσωπικότητα με τη δική της δραστηριότητα. Το συγκεκριμένο γραφείο της αδερφής του είχε πάρει απευθείας αναθέσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς μπράβο στην κυρία ΠΟΥ έχει φτιάξει ένα γραφείο και ασχολείται με τα θέματα των δήμων, πώς θα καθορίσεις τη δική σου επιχειρηματική δραστηριότητα από το τι θα γίνει ο αδερφός σου στο μέλλον; Μιλάμε για απευθείας αναθέσεις από δήμους επί ΣΥΡΙΖΑ, τελεία», ανέφερε.