Eξακολουθεί να τάσσεται κατά της παρένθετης μητρότητας.

Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι έχει «αλλάξει γνώμη» και πλέον δεν αντιτίθεται στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στη Γαλλία.

Σε συνέντευξή της στο γαλλικό κοινοβουλευτικό τηλεοπτικό δίκτυο LCP ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών το 2027, είπε χαρακτηριστικά: «Έχω αλλάξει ξεκάθαρα γνώμη».

Το 2013 είχε δεσμευτεί ότι, εάν εκλεγόταν πρόεδρος, θα καταργούσε τον νόμο που νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Τώρα υποστηρίζει ότι ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών δεν οδήγησε τελικά στη νομιμοποίηση της παρένθετης μητρότητας, όπως φοβόταν τότε.

Ωστόσο, εξακολουθεί να τάσσεται κατά της παρένθετης μητρότητας.

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