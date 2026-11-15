Όταν κάποιος ρώτησε από πού προήλθαν τα χρήματα, ο άνδρας είπε ότι η μητέρα του έβγαζε καλά χρήματα και πέρασε πάνω από 40 χρόνια επενδύοντας.

Ένας άνδρας ανακάλυψε ότι η μητέρα του κατείχε περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 30 εκατομμυρίων δολαρίων όταν έφτασε η ώρα να αναλάβει τη διαχείριση τους. Ο 39χρονος μεγάλωσε σε ένα σπίτι χωρίς ιδιαίτερες ανέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μητέρα του πετούσε στην οικονομική θέση όταν ήθελε να ταξιδέψει με αεροπλάνο, ενώ εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί ένα Honda για τις μετακινήσεις της.

«Δεν υπήρχαν σημάδια», έγραψε ο ίδιος στο Reddit.

Ο 39χρονος που δημοσίευσε την ανάρτηση ανέφερε ότι η 78χρονη μητέρα του σπάνια μιλούσε για τα οικονομικά της καθώς ήθελε ο γιος της να αναπτύξει θετική στάση προς την εργασία και να μάθει να διαχειρίζεται τα χρήματά του.

Όταν κάποιος ρώτησε από πού προήλθαν τα χρήματα, ο άνδρας είπε ότι η μητέρα του έβγαζε καλά χρήματα και πέρασε πάνω από 40 χρόνια επενδύοντας. Μάλιστα, έβαλε ένα σημαντικό ποσό στην Apple τη δεκαετία του 1990. Αγόρασε μετοχές της Amazon και συνέχισε να αγοράζει καθώς η μετοχή ανέβαινε.

Διέσπειρε επίσης τα χρήματά της σε άλλες επενδύσεις και κράτησε τις μετοχές της ακόμη και εν μέσω υφέσεων. Ανυπομονούσε να ακούσει περισσότερα για αυτές τις πρώτες επενδύσεις όταν θα επέστρεφε σπίτι για τα Χριστούγεννα. «Έχει ένα σωρό ιστορίες», έγραψε ο 39χρονος.

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Το σχέδιο συνταξιοδότησης

Ο 39χρονος είχε ήδη ένα πλάνο συνταξιοδότησης στο μυαλό του. Κέρδιζε από 600.000 έως 900.000 δολάρια το χρόνο σε μία αγχωτική δουλειά με αρκετά έξοδα να φεύγουν στη διαμονή και στη συντήρηση του καθώς ζούσε σε μία ακριβή πόλη. Σκεφτόταν πως ίσως συνεχίσει να δουλεύει μέχρι τα 50 του πριν συνταξιοδοτηθεί με 1,5 εκατομμύριο δολάρια σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία και ένα εξοφλημένο διαμέρισμα αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων στην κατοχή του.

Η διαθήκη της μητέρας του όριζε ότι αυτός και ο αδελφός του θα μοιράζονταν την περιουσία εξίσου. Εκτίμησε ότι θα μπορούσε να κληρονομήσει περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια μετά την καταβολή φόρων, αν και μπορεί να χρειαστούν 15 με 20 χρόνια μέχρι να τα παραλάβει. Αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα ή να βρει μια λιγότερο αγχωτική δουλειά.

Τελικά, κατέληξε στο σχέδιο να συνεχίσει να αποταμιεύει ως συνήθως για έναν ακόμη χρόνο. Έπειτα, επανεξέτασε το ενδεχόμενο να αλλάξει δουλειά και να προσθέσει ακόμη 5 εκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του πριν συνταξιοδοτηθεί χωρίς να υπολογίζει τα χρήματα της μητέρας του.

Ο ίδιος είπε ότι η περιουσία της 85χρονης μητέρας τους άξιζε περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια. Η οικογένεια φρόντιζε για τη διατήρηση της περιουσίας για περισσότερο από μια δεκαετία και ο άνδρας μαζί με την οικογένεια του προετοιμαζόταν να διαχειριστεί την κληρονομιά. Η μητέρα τους, ωστόσο, ήταν καλά στην υγεία της και, δεδομένου του οικογενειακού της ιστορικού, πίστευαν ότι θα μπορούσε να ζήσει μέχρι τα 100. Ο 39χρονος περίμενε να συνταξιοδοτηθεί με βάση το δικό του πλάνο, οπότε συνέχισε να αποταμιεύει σαν να μην επρόκειτο να κληρονομήσει τίποτα.

Μόλις η οικογένεια βοήθησε τα εγγόνια της να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο αποπληρώνοντας τα χρέη, ο 39χρονος άνδρας άφησε τις δουλειές του και πέρασε περισσότερο χρόνο ταξιδεύοντας με τους γονείς του. «Μας βοήθησε να δημιουργήσουμε ανεξίτηλες αναμνήσεις πριν αρχίσουμε να τους χάνουμε», έγραψε στο Reddit.

Πηγή: finance.yahoo