Η 50χρονη γυναίκα από την Αλόννησο παρασύρθηκε από το φορτηγό που οδηγούσε ο 58χρονος σύντροφος της.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αλόννησο το μεσημέρι της Κυριακής (15/11) καθώς 58χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τη σύντροφο του στην προσπάθεια του να κάνει όπισθεν με το φορτηγό του.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι όταν το ζευγάρι είχε μεταβεί στην Αλόννησο για να κόψει ξύλα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας έκανε όπισθεν με το φορτηγό του, και φέρεται να μην αντιλήφθηκε την παρουσία της 50χρονης γυναίκας, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Στη συνέχεια, η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι. Μετά το τροχαίο δυστύχημα, ο 58χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλοννήσου και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, στο πλαίσιο της διαδικασίας για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Παράλληλα, η σορός της γυναίκας πρόκειται να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της. Η γυναίκα με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην Αλόννησο όπου είχε μετακομίσει και ζούσε με τον σύζυγο της εδώ και πολλά χρόνια. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά.