Στο τροχαίο που έγινε κοντά στη Νάουσα Ημαθίας επιχείρησαν 4 πυροσβέστες και 2 οχήματα για τον απεγκλωβισμό 5 ατόμων.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή (15/11) στην Ημαθία όταν αυτοκίνητο στη Νάουσα βγήκε εκτός δρόμου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πέντε επιβαίνοντες. Ένας εξ αυτών μάλιστα τραυματίστηκε ελαφρά.

Το τροχαίο προκάλεσε την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, ενώ το τραυματισμένο άτομο παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Στο σημείο, για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων επιχείρησαν 4 πυροσβέστες και 2 οχήματα.

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