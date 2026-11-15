Αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε την Κυριακή 15/11 από τον εισαγγελέα σε βάρος της 34χρονης Ρομα αλλα και τις κόρες του ζευγαριού ηλικίας 13 και 16 ετών για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο των δυο πυροσβεστών στη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο 14/11 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Από εκεί και πέρα, σε βάρος του 44χρονου συζύγου της κατηγορούμενης που διαφεύγει της σύλληψης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το ίδιο αδίκημα.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, καθώς τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης συνδέουν την έναρξή της με υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, τα οποία φέρεται να απορρίπτονταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Τα υπολείμματα της ξυλόσομπας που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από το προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η 34χρονη, ο σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου στάχτες και άλλα υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, την οποία χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο όπου διέμεναν.

Κατά την αυτοψία στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ότι η απόρριψη των συγκεκριμένων υπολειμμάτων συνδέεται αιτιωδώς με την εκδήλωση της φωτιάς. Ωστόσο, η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή του Ζεφυρίου, στον Δήμο Φυλής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη και έναν 23χρονο πυροσβέστη, ο οποίος είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα, έχοντας αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Ένας ακόμη πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου παραμένουν υπό διερεύνηση. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία εξαιτίας των καπνών ή να καταπλακώθηκαν από δομικά υλικά που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες της τραγωδίας

Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι της επιχείρησης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συνεχίζει τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων από τον χώρο της πυρκαγιάς.