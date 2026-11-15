Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί η ΕΛΑΣ μέσω ανακοίνωσης της το απόγευμα της Κυριακής (15/11).

Σε έντονο ύφος αντιδρά η ΕΛΑΣ στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού υποστηρίζοντας ότι η αλαζονεία της κυβέρνησης έριξε ακόμη και το «αδιάβλητο οχυρό» των Πανελλαδικών κάνοντας ειδική αναφορά στην υπόθεση Τσαβδαρίδη.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ τονίζει πως η μηδενική αναφορά στην υπόθεση από τον κ. Μητσοτάκη καταδεικνύει ότι «τα δικά τους παιδιά αξίζουν περισσότερο από όλα τα άλλα».

«Η αλαζονεία τους έριξε ακόμη και το τελευταίο οχυρό αδιαβλητότητας στη χώρα, τις Πανελλαδικές. Για πόσο ακόμη θα τους ανεχόμαστε;» αναρωτιέται μέσω της σημερινής ανακοίνωσης της η ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ενθουσιασμένος με την κυβέρνησή του. Μας δείχνει το ΑΕΠ ανά κάτοικο, αλλά δεν λέει λέξη για όσα ζει η κοινωνία. Η αγοραστική μας δύναμη είναι στον πάτο της Ευρώπης, μαζί με τη Βουλγαρία. Είμαστε πρώτοι στην ΕΕ στο κόστος στέγασης. Η σοβαρή υλική στέρηση και η ενεργειακή φτώχεια είναι υπερδιπλάσιες του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

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Μετά την τραγωδία των Τεμπών, μας κοροϊδεύει και για τα τρένα. Πανηγυρίζει για μια πλατφόρμα παρακολούθησης, αλλά δεν έχει να μας δείξει σύστημα αυτόματης πέδησης. Τον Απρίλιο του 2025 υποσχόταν ETCS σε κάθε τρένο της κεντρικής γραμμής ως τον Σεπτέμβριο. Ενάμιση χρόνο μετά, ακόμη δεν λειτουργεί.

Για τον υφυπουργό του δεν είπε ούτε λέξη. Ένας υφυπουργός που κατηγορείται ότι έγραψε εικονικά την κόρη του σε αθλητική ομάδα για να πάρει επιπλέον μόρια στις Πανελλαδικές, σε βάρος άλλων παιδιών. Αυτό το μήνυμα στέλνει με κάθε τρόπο η κυβέρνησή τους: ότι τα δικά τους παιδιά αξίζουν περισσότερο από όλα τα άλλα.

Η αλαζονεία τους έριξε ακόμη και το τελευταίο οχυρό αδιαβλητότητας στη χώρα, τις Πανελλαδικές.

Για πόσο ακόμη θα τους ανεχόμαστε;»