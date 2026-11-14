Ο διάλογος των δυο στον τηλεοπτικό «αέρα» το απόγευμα του Σαββάτου 14/11.

Έντονη αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είχε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου το απόγευμα του Σαββάτου 14/11 κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA. Αφορμή στάθηκε το έντονο φραστικό επεισόδιο με την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας που είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μάλιστα, όπως τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, «η υπάλληλος δέχτηκε άνωθεν πιέσεις», με τον Υπουργό Υγείας από την πλευρά του με παρέμβαση του να απαντάει πως «όλη η Ελλάδα κατάλαβε σήμερα γιατί λέω αυτά που λέω για την Ζ. Κωνσταντοπούλου».

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«Είμαι πάρα πολύ χαλια… Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν κυρία μου, είναι πάρα πολύ λυπηρά. Πραγματικά σας μιλάω, και μόνο που το σκέφτομαι, δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, ταράζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» ανέφερε από την πλευρά της η προϊσταμένη του ΣΕΠΕ.