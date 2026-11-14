Τι είπε για τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά.

Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον κ. Γεραπετρίτη και στην υπόθεση Τσαβδαρίδη, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3.

Σε ερώτηση για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Αίγυπτο και την Τουρκία, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ζητήθηκε τουρκική άδεια, αν αναγνωρίστηκε τουρκική αρμοδιότητα και αν δημιουργείται κάποιο νομικό προηγούμενο. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός, η ενημέρωση αυτή, την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία, δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο. Δεν είναι αίτημα για αδειοδότηση και, κατά συνέπεια, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτή την ενημέρωση».

Απαντώντας σε ερώτηση για την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι «ο κ. Γεραπετρίτης θα παράσχει αναλυτική και πλήρη ενημέρωση στους πολιτικούς αρχηγούς και νομίζω ότι θα δούμε έναν διαφορετικό και πολύ πιο ήπιο διάλογο ανάμεσα στα κόμματα τις επόμενες ημέρες».

Ερωτώμενη για τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την ηλεκτρική διασύνδεση, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «δεν έχω να σχολιάσω κάτι πλην του ότι αδικεί τον εαυτό του και την ιστορία του στη Νέα Δημοκρατία με τέτοιες τοποθετήσεις. Εμείς, ως κυβέρνηση, δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα έξω από τη εθνική γραμμή και δεν έχουμε παραχωρήσει ούτε χιλιοστό εθνικής κυριαρχίας. Δεν έχουμε κάνει την παραμικρή παραχώρηση. Το ζητούμενο είναι ότι το έργο προχωράει, γιατί αυτός είναι ο στόχος,να γίνει το έργο, χωρίς να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από τα δικαιώματά μας. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται δείχνει στην πράξη και την αποφασιστικότητά μας. Δεν καθόμαστε απλώς να λέμε τι δικαιούμαστε με βάση το Διεθνές Δίκαιο, αλλά ασκούμε τα δικαιώματά μας, όπως βλέπετε και στην πράξη, στο πεδίο».

Σημείωσε δε ότι «καταλαβαίνω πως το ζήτημα σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά πολιτικά και κυρίως από την Τουρκία, γιατί για πολύ καιρό ο κ. Ερντογάν, με φωνές, εμφανιζόταν να λέει ότι κάνει κουμάντο σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, το ζήτημα δεν είναι ποιος φωνάζει. Υπάρχουν κανόνες, συνθήκες, το Διεθνές Δίκαιο. Οι άδειες δόθηκαν από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές. Έτσι προχωράμε, ασκώντας τα δικαιώματά μας και διαφυλάσσοντας πλήρως την εθνική μας κυριαρχία. Η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης αποτυπώνεται στο πεδίο, με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως υποχώρηση».

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Σε ερώτηση για την παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «ήταν μία λανθασμένη συμπεριφορά, ένα λάθος που δεν έγινε αποδεκτό. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τις ίσες ευκαιρίες και αυτή η συμπεριφορά αδικεί αυτή τη διαχρονική αντίληψη και για αυτόν αυτή η συμπεριφορά δεν έγινε αποδεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Τόνισε δε ότι, με αφορμή την υπόθεση, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να επανεξεταστεί το πλαίσιο μοριοδότησης των αθλητών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, προκειμένου να προωθηθούν οι αναγκαίες αλλαγές και να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά.

Η κ. Σδούκου, απαντώντας σε ερώτηση για τις υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα, υπογράμμισε ότι «παρανομία, δυστυχώς, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Τώρα, όμως, αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο, κάτι το οποίο σίγουρα αποτελεί έργο της κυβέρνησης, αλλά αποτελεί πρώτα και πάνω από όλα έργο των ανθρώπων που εργάζονται γι’ αυτό. Βλέπουμε πολλές υποθέσεις που βγήκαν στο φως, ακόμα και εκείνη της λεγόμενης ΜΚΟ, που είναι ιδιαίτερα στενάχωρη γιατί αφορούσε και παιδιά που είχαν ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλοι τη δουλειά που κάνει το "ελληνικό FBI", που μέσα στα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις και έχει εξαρθρώσει περίπου 200 εγκληματικές οργανώσεις».

Όπως τόνισε, «οι εγκληματίες υπάρχουν πάντοτε και θα υπάρχουν. Για μένα, το σημαντικό είναι ότι το κράτος τούς εντόπισε. Και δεν το λέω για να πανηγυρίσουμε. Για μένα, το σημαντικό είναι ότι εδώ φαίνεται πως υπάρχει πολιτική βούληση, να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Να τα κυνηγάει όλα αυτά, δηλαδή, ως κράτος, να μη συμβιβαζόμαστε, να μη χαριζόμαστε, να μην κάνουμε εκπτώσεις».