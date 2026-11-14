Την παράταση της έκτακτης έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης έως και τις 30 Νοεμβρίου αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY, διατηρώντας το μέτρο στήριξης των καταναλωτών, παρά την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων το τελευταίο διάστημα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκπτωση παρέχεται από τη HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων.
Ειδικότερα, για το πετρέλαιο θέρμανσης η έκπτωση διαμορφώνεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση της τελικής τιμής κατά 20 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Την ίδια ώρα, διατηρείται και η έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης, ύψους 4 λεπτών ανά λίτρο, η οποία μεταφράζεται σε μείωση της τιμής κατά 5 λεπτά ανά λίτρο με ΦΠΑ.
Όπως διευκρινίζεται, η έκτακτη έκπτωση θα αναγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται και θα αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην ελληνική αγορά.
Η HELLENiQ ENERGY επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο μετακύλισης των μειώσεων στις τιμές των καυσίμων προς το σύνολο των καταναλωτών.