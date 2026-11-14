H έκτακτη έκπτωση θα αναγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται και θα αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην ελληνική αγορά.

Την παράταση της έκτακτης έκπτωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης έως και τις 30 Νοεμβρίου αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY, διατηρώντας το μέτρο στήριξης των καταναλωτών, παρά την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκπτωση παρέχεται από τη HELLENiQ Petroleum, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, προς όλες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων.

Ειδικότερα, για το πετρέλαιο θέρμανσης η έκπτωση διαμορφώνεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση της τελικής τιμής κατά 20 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα, διατηρείται και η έκτακτη έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης, ύψους 4 λεπτών ανά λίτρο, η οποία μεταφράζεται σε μείωση της τιμής κατά 5 λεπτά ανά λίτρο με ΦΠΑ.

Όπως διευκρινίζεται, η έκτακτη έκπτωση θα αναγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που εκδίδονται και θα αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην ελληνική αγορά.

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Η HELLENiQ ENERGY επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο μετακύλισης των μειώσεων στις τιμές των καυσίμων προς το σύνολο των καταναλωτών.