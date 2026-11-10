«Η Ρουμανία αποτελεί στρατηγική αγορά στις ΑΠΕ για την HELLENiQ ENERGY και άξονα των μακροπρόθεσμων σχεδίων ανάπτυξής μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Ανδρέας Σιάμισιης.

Επενδυτικό πρόγραμμα άνω του 1 δισ. ευρώ έως το 2030 δρομολογεί η HELLENiQ ENERGY στη Ρουμανία, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, καθώς και συστήματα αποθήκευσης, συνολικής ισχύος άνω των 1,3 GW.

Το επενδυτικό σχέδιο παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Βουκουρέστι, κατά την επίσημη έναρξη δραστηριοποίησης της HELLENiQ Renewables Romania, παρουσία εκπροσώπων της ρουμανικής κυβέρνησης, θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Ρουμανία αναδεικνύεται στη δεύτερη σημαντικότερη αγορά του ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, μετά την Ελλάδα, αποτελώντας βασικό πυλώνα της στρατηγικής επέκτασής του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει έργα ΑΠΕ άνω των 800 MW και συστήματα αποθήκευσης άνω των 500 MW. Ήδη λειτουργούν τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 211 MW, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή αιολικού πάρκου 96 MW στην περιοχή Galați, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Ο CEO της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε σχετικά: «Η Ρουμανία αποτελεί στρατηγική αγορά στις ΑΠΕ για την HELLENiQ ENERGY και άξονα των μακροπρόθεσμων σχεδίων ανάπτυξής μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η δέσμευσή μας για επενδύσεις άνω του €1 δισ. έως το 2030 και το κτίσιμο χαρτοφυλακίου με πάρκα ΑΠΕ και έργα αποθήκευσης BESS εως και 1.3 GW, αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της χώρας, αλλά και τη στρατηγική μας επιλογή να αξιοποιήσουμε τις ισχυρές μας επιδόσεις επενδύοντας σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας για το αύριο και αυξάνοντας την εξωστρέφεια του Ομίλου μας. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το στρατηγικό μας σχέδιο Vision 2025, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, προχωρούμε ήδη στον επόμενο κύκλο ανάπτυξής μας, με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την αποθήκευση να συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τους κεντρικούς άξονες ανάπτυξης ταυτόχρονα με το κλάδο των υδρογονανθράκων.

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Για τη HELLENiQ ENERGY η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, αλλά και σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης, καθώς στηρίζεται στον ρεαλισμό, τη συνέπεια και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Με αυτήν την προσέγγιση μετατρέπουμε τις στρατηγικές μας επιλογές σε συγκεκριμένες επενδύσεις και έργα. Με την ίδια φιλοσοφία επενδύουμε και στη Ρουμανία, με στόχο να συμβάλουμε στην ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της χώρας, δημιουργώντας παράλληλα διαχρονική αξία για την οικονομία, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Αλεξόπουλος, επισήμανε ότι έως το 2030 ο όμιλος στοχεύει να διαθέτει στη Ρουμανία 1 GW ΑΠΕ και 500 MW αποθήκευσης σε λειτουργία, που θα αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του.

Η επέκταση εντάσσεται στη στρατηγική Vision 2035+, με την HELLENiQ ENERGY να επιδιώκει την περαιτέρω διαφοροποίηση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.