Η HELLENiQ ENERGY έχει ήδη επενδύσει περίπου 400 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 800 MW, ενώ επιπλέον 600 MW βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Σε στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY αναδεικνύεται η Ρουμανία, με τον ελληνικό ενεργειακό όμιλο να σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 1,2 έως 1,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2030, ενισχύοντας την παρουσία του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση, την ηλεκτροπαραγωγή και το φυσικό αέριο.

Η ρουμανική αγορά αναμένεται να απορροφήσει περίπου το 60% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος των 2 δισ. ευρώ που προγραμματίζει ο όμιλος στους συγκεκριμένους τομείς έως το τέλος της δεκαετίας, καθιστώντας τη σημαντικότερη αγορά ανάπτυξης εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τους στόχους που παρουσίασε η διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Ανδρέα Σιάμισιη, σε ειδική εκδήλωση στο Βουκουρέστι, η Ρουμανία θα συνεισφέρει έως το 2030 περίπου το 30% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου.

Ειδικότερα, προβλέπεται η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ισχύος 1,4 GW, έναντι συνολικού στόχου 3,5 GW, ενώ η ετήσια παραγωγή στη χώρα εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 1,9 TWh, από συνολικά 5,5 TWh.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων της θυγατρικής HELLENiQ ENERGY Renewables Romania, παρουσία εκπροσώπων της ρουμανικής κυβέρνησης και της ελληνικής διπλωματικής αποστολής.

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Η HELLENiQ ENERGY έχει ήδη επενδύσει περίπου 400 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 800 MW, ενώ επιπλέον 600 MW βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως τα μέσα του 2027 τα έργα ΑΠΕ σε λειτουργία θα φτάσουν τα 300 MW, με στόχο το 1 GW έως το 2030, παράλληλα με την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ισχύος 500 MW.

Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Αλεξόπουλος, η Ρουμανία παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες λόγω της ενεργειακής μετάβασης, της σταδιακής απόσυρσης παλαιών μονάδων άνθρακα και πετρελαίου και του ισχυρού αιολικού δυναμικού της.

Ήδη ο όμιλος ολοκληρώνει το πρώτο του αιολικό πάρκο, ισχύος 96 MW, στην περιοχή Γκαλάτσι.

Με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, η παραγόμενη ενέργεια αναμένεται να καλύπτει τις ανάγκες περίπου ενός εκατομμυρίου ρουμανικών νοικοκυριών.