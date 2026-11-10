«Πρόκειται για ένα έργο με τεράστια σημασία, που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20% και να εξοικονομήσει έως 140 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τους καταναλωτές», αναφέρει ο Χάρης Δούκας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Σε ημερίδα για την «καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας», στη Λευκωσία, βρέθηκε ο Χάρης Δούκας, όπου μίλησε για «το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων ως καλή πρακτική». Στο περιθώριο της ημερίδας ο δήμαρχος Αθηναίων είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό, τα θέματα της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας, την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Αθηναίων προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και την αξία του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

«Είχα την ευκαιρία να συζητήσω σήμερα στην Κύπρο με τον Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό τα θέματα της καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας, την προσπάθεια που κάνουμε στην Αθήνα, αλλά και την αξία του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Πρόκειται για ένα έργο με τεράστια σημασία, που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20% και να εξοικονομήσει έως 140 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τους καταναλωτές.

Η Κύπρος παύει έτσι να είναι το τελευταίο μη διασυνδεδεμένο στο ευρωπαϊκό δίκτυο κράτος-μέλος της ΕΕ.

Περιμένουμε από ώρα σε ώρα τις σημαντικές εξελίξεις…», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

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