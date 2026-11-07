Η παράταξη κάνει λόγο για συστηματική υποχρηματοδότηση και θεσμική αποδυνάμωση των Δήμων, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες.

Ψήφισμα με 14 συγκεκριμένα αιτήματα προς την κυβέρνηση κατέθεσε στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Καλαμάτα, η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα», με επικεφαλής τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της στην κυβερνητική πολιτική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται η οικονομική ασφυξία των Δήμων, η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση και στελέχωση, αλλά και ο περιορισμός της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η παράταξη κάνει λόγο για συστηματική υποχρηματοδότηση και θεσμική αποδυνάμωση των Δήμων, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην παρουσία του πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι τοποθετήσεις του δεν έδωσαν ουσιαστικές απαντήσεις στα πάγια αιτήματα των αιρετών, καθώς, όπως υποστηρίζει η παράταξη, οι σχετικές δεσμεύσεις παραπέμφθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο, με επίκληση της ανάγκης εξομάλυνσης των συνθηκών στις διεθνείς αγορές.

Η «Αυτοδιοίκηση Τώρα» υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα μοντέλο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, μειωμένες αρμοδιότητες και αυξημένη εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Τα περιθώρια ανοχής εξαντλήθηκαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο, με την παράταξη να επισημαίνει ότι οι Δήμοι καλούνται καθημερινά να λογοδοτούν στους δημότες για προβλήματα που δεν μπορούν να επιλύσουν, εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης και προσωπικού.

Αναλυτικά:

«Οι αιρετοί στους Δήμους εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας για την εχθρική και απαξιωτική πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η συστηματική υποχρηματοδότηση των Δήμων, η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αναγκαίους πόρους και το απολύτως αναγκαίο προσωπικό, η αφαίρεση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων και ο περιορισμός της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειάς τους, υπονομεύουν τον θεσμικό τους ρόλο και υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Η εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο Συνέδριό μας στην Καλαμάτα, επιβεβαίωσε τους φόβους μας ότι η κυβέρνηση θέλει την Αυτοδιοίκηση αδύναμη και χειραγωγημένη, σε πλήρη απόκλιση από το ευρωπαικό κεκτημένο (Ευρωπαική Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας), οδηγώντας τη χώρα στην τελευταία θέση της Ευρώπης όσον αφορά την αποκέντρωση.

Δεν υιοθέτησε κανένα από τα σημαντικά αιτήματα των αιρετών που αποτελούν πάγιες, ομόφωνες αποφάσεις των Συνεδρίων μας. Τα παρέπεμψε σε μέλλοντα χρόνο, όταν - όπως μας είπε - ομαλοποιηθούν οι διεθνείς αγορές.

Οι αιρετοί στους δήμους δεν αποδεχόμαστε μια Αυτοδιοίκηση οικονομικά εξαρτημένη, θεσμικά αποδυναμωμένη και διοικητικά χειραγωγούμενη.

Τα περιθώρια ανοχής εξαντλήθηκαν. Δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες. Δομικά ζητήματα για μια ακόμα φορά αναλύθηκαν, αλλά δεν επιλύθηκαν. Απλώς αναβλήθηκαν για την επόμενη φορά. Οι ανάγκες, όμως, και κυρίως οι εύλογες προσδοκίες των δημοτών μας, δεν επιδέχονται αναβολών και εμείς λογοδοτούμε καθημερινά για όλα αυτά τα οποία δεν μπορούμε να επιλύσουμε. Δεν θα ανεχθούμε άλλο να κρύβονται οι κυβερνητικές ευθύνες πίσω από τις δικές μας μάχες και τους δικούς μας κόπους.

Σήμερα, από την Καλαμάτα, επαναβεβαιώνουμε τη στήριξή μας σε όλες τις ομόφωνες αποφάσεις των Συνεδρίων της ΚΕΔΕ.

Καλούμε την κυβέρνηση:

1. Άμεσα, και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, να δρομολογήσει την απόδοση στους Δήμους όλων των οφειλόμενων και παρακρατηθέντων πόρων.

2. Να αποδώσει εντός του 2027, τα 2,5 δις. ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την τεκμηριωμένη μελέτη της ΕΕΤΑΑ, λείπουν από τα ταμεία των Δήμων, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τη συντήρηση βασικών υποδομών.

3. Να θεσπίσει νέο τιμολόγιο για την ηλεκτρική ενέργεια, 0,06€/κιλοβατώρα, όσο δηλαδή πληρώνουν η βιομηχανία και οι μεγάλοι καταναλωτές.

4. Να προβεί στην άμεση θέσπιση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τις βασικές μας υποδομές (σχολεία, κοινωνικές υποδομές, οδικά δίκτυα, κλπ).

5. Να εφαρμόσει άμεσα τα συμπεράσματα της μελέτης της ΕΕΤΑΑ για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τις κοινωνικές δομές, με πλήρη κάλυψη του μισθολογικού και λειτουργικού κόστους των δομών (όπως έγινε με το Βοήθεια στο Σπίτι).

6. Να διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού και τη μη μετακύληση του λειτουργικού κόστους στους δημότες για άλλη μια φορά.

7. Να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την πλήρη αποτυχία της διαχείρισης απορριμμάτων που κατατάσσει τη χώρα στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαικής Ένωσης στα επίπεδα ανακύκλωσης και να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση σχεδιασμού που δεν θα τιμωρεί τους Δήμους και τους δημότες για τις κυβερνητικές αποτυχίες. Να προχωρήσει στην άμεση κατάργηση του άδικου και τιμωρητικού τέλους ταφής, το οποίο έρχεται να επιβαρύνει τους ήδη οικονομικά βεβαρημένους δημότες.

8. Να προβλέψει τη στελέχωση των Δήμων με τις απαραίτητες ειδικότητες ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν τις αρμοδιότητές τους. Απαιτούμε ένα πολυετές, σταθερό και επαρκώς χρηματοδοτημένο πρόγραμμα προσλήψεων, με πρόβλεψη για ρεαλιστικές αμοιβές που να ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας. Οτιδήποτε λιγότερο είναι κατ’ επίφαση πρόβλεψη και διαιώνιση της διάλυσης των Δήμων.

9. Να αποδόσει το Τέλος Ανθεκτικότητας στους φυσικούς δικαιούχους του, τους Δήμους, κατά την διεθνή πρακτική, και όχι να πληρώνει ο δημότης τον επισκέπτη μέσω του τέλους παρεπιδημούντων, όπως προτείνει ο Πρωθυπουργός στους Δημάρχους. Μας ζητά για μια ακόμα φορά να αυξήσουμε άμεσα τέλη, όσο η κυβέρνηση εισπράττει ατόφιο αυτό που δικαιούνται οι πόλεις.

10. Να επιστρέψει τους πόρους του Πράσινου Ταμείου στους αληθινούς δικαιούχους του, τους Δήμους, για να γίνει επιτέλους πράξη η ανταποδοτικότητα, η οποία αποτέλεσε το σκοπό δημιουργίας του.

11. Να θεσπίσει αποφασιστική αρμοδιότητα των Δήμων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν τη στέγαση και την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού, όπως ο περιορισμός των βραχυχρόνιων μισθώσεων ή η έκδοση αδειών και οι χρηματοδοτήσεις νέων καταλυμάτων, που σήμερα ανήκουν αποκλειστικά στην κεντρική διοίκηση και στα αρμόδια υπουργεία.

12. Να άρει την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών οι οποίες αποτελούσαν διαχρονικά κρίσιμο εργαλείο για τους Δήμους, όπως και τον περιορισμό των Αναπτυξιακών Οργανισμών και άλλων Νομικών Προσώπων ΟΤΑ Α’ βαθμού που επιτελούν κομβικό έργο για τις τοπικές κοινωνίες.

13. Να προβλέψει στο σχεδιασμό του ΕΠΑ και των χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων την τοπική διάσταση και την αναλογική και δίκαιη κατανομή των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες κάθε Δήμου και το στόχο της περιφερειακής ανάπτυξης.

14. Να προχωρήσει στην ουσιαστική αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών, ώστε να μην λειτουργούν ως συνήθεις ύποπτοι του κράτους.

Το δίλημμα έχει τεθεί πολύ πριν έρθουμε εδώ, και είναι καθαρό:

Θα δημιουργήσουμε ανάχωμα ή θα επιτρέψουμε την κατάρρευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;



Και η απάντησή μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Δεν θα επιτρέψουμε τη περαιτέρω υποβάθμιση. Θα διεκδικήσουμε την Αυτοδιοίκηση που αξίζουν οι πολίτες. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Για να σταματήσει η απαξίωση των θεσμών, στην οποία αναπόφευκτα οδηγούμαστε με αυτές τις πρακτικές.

Αυτοδιοίκηση με πραγματική εξουσία, οικονομική αυτοτέλεια και δημοκρατική νομιμοποίηση.

Σήμερα απο την Καλαμάτα δηλώνουμε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε την υλοποίηση αυτών των αιτημάτων με κάθε πρόσφορο μέσο και κινητοποιήσεις που θα είναι κλιμακούμενες.

Πρώτος σταθμός είναι η συμμετοχή μας στις προγραμματισμένες πανελλαδικές κινητοποιήσεις της 25ης Νοεμβρίου.

Καλούμε κάθε σύνεδρο, ανεξαρτήτως παράταξης, να υπερασπιστούμε μαζί τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης».