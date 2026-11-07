Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε συνέντευξή του.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τοποθετήθηκε επί των τελευταίων εξελίξεων αναφορικά με την έναρξη των ερευνητικών διαδικασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και την αντίδραση της Τουρκίας.

«Ήταν αναμενόμενο να έχουμε αυτούς τους λεονταρισμούς της Τουρκίας. Έχουμε την εκκίνηση της διαδικασίας υλοποίησης τους καλωδίου, είναι ένα σημαντικό βήμα καθώς αφορά ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με μεγάλη ενεργειακή και γεωπολιτική αξία για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το διεθνές δίκαιο προφανώς είναι με το μέρος μας», ανέφερε υπογραμμίζοντας παράλληλα την αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας το τελευταίο διάστημα.

«Η χώρα μας πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτη. Το έργο αφορά όλη την Ευρώπη -κάτι που έχει πολλάκις τονίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση πρέπει να μείνει προσηλωμένη στον στόχο και εμείς εδώ είμαστε να υποστηρίξουμε οτιδήποτε είναι θετικό για τη χώρα και με αρραγές μέτωπο να προχωρήσουμε στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η διεθνής νομιμότητα και η ασφάλεια πάνε μαζί. Ασφάλεια με υποχωρήσεις δεν υπάρχει», πρόσθεσε.

Ο Κ. Τσουκαλάς στη συνέχεια αναφέρθηκε στο κόστος ζωής και στα τελευταία εκ νέου δυσμενή δεδομένα από το μέτωπο του πληθωρισμού.

«Η διεθνής συγκυρία ανεβάζει για όλους τον πληθωρισμό, το γεγονός ότι στην Ελλάδα είναι πιο υψηλά από τα υπόλοιπα κράτη οφείλεται στην αδράνεια της κυβέρνησης. Δείχνει ξανά η Eurostat ότι η χώρα μας είναι προτελευταία στην Ευρώπη σε ετήσιες αποδοχές. Τ

ο 2019 ο ελληνικός μισθός αντιστοιχούσε στο 48,7% του ευρωπαϊκού μέσου μισθού και το 2025 μειώθηκε στο 45%. Δηλαδή «έβρεξε» 100 δισεκατομμύρια -από τα Ταμεία Συνοχής και Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, ΚΑΠ, covid κλπ- αλλά ο κόσμος της εργασίας δεν πήρε. Και την ίδια εξαετία έχουμε 19,8% αύξηση τιμών, 35,5% αύξηση των τιμών των τροφίμων και των ενοικίων, 25% στα καύσιμα. Δηλαδή η αύξηση των ονομαστικών μισθών υπολείπεται κατά πολύ της αύξησης του κόστους ζωής. Αυτή είναι η αιτία που ο κόσμος δεινοπαθεί. Πανηγύριζε η κυβέρνηση για την συμφωνία κοινωνικών εταίρων και σύμφωνα πάλι με τα ευρωπαϊκά στοιχεία πάλι είμαστε πολύ χαμηλά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η πολιτική της κυβέρνησης διακατέχεται από το στοιχείο της κοινωνικής μεροληψίας εις βάρος των πολλών και υπέρ των πολύ λίγων», τόνισε.

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«Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές όπως ο Κ. Μητσοτάκης που το 2018 υποσχόταν οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Εμείς προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά. Μας αποκάλεσε λαϊκιστές γιατί πριν δύο χρόνια, όταν προτείναμε μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία μειώνει τον ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα. Πριν δύο χρόνια δεν περνούσε η μείωση και σήμερα θα περάσει; Η μείωση του ΦΠΑ περνάει στο ράφι μόνο όπου προτείνει η Νέα Δημοκρατία; Παράλογα πράγματα», υπογράμμισε.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου απάντησε και στην προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας ότι το ΠΑΣΟΚ τελικά στήριξε το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος.

«Το νομοσχέδιο είχε 390 άρθρα. Από αυτά μόνο τα 41 αφορούσαν τα ιδιωτικό χρέος και τα υπόλοιπα 349 άρθρα κατά την προσφιλή τακτική της κυβέρνησης είναι κύρωση ευρωπαϊκών οδηγιών. Από τα 41 ψηφίσαμε τη μειοψηφία και καταψηφίσαμε την πλειοψηφία και καταψηφίσαμε και επί της αρχής.

Επαναλαμβάνω, τα υπόλοιπα 349 άρθρα ήταν άσχετα με το ιδιωτικό χρέος και αφορούσαν ευρωπαϊκές οδηγίες, θα μπορούσαμε να μην τις ψηφίσουμε; Αυτή ήταν η κυβερνητική σπέκουλα για να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις».

Και εξαπέλυσε σκληρή κριτική για τη στάση της κυβέρνησης υπέρ των funds: «Πόσα πρόστιμα είχε βάλει η κυβέρνηση στα funds; Περιμένουμε απάντηση. Καλώς τα αυξάνει τα πρόστιμα, αλλά ως σήμερα μολονότι υπήρχε νομοθεσία που τα προέβλεπε, έβαλαν πρόστιμα; Όχι, γιατί είναι πολιτικά μπροστινοί συμφερόντων των funds. Δεν έφερε τη δική μας πρόταση νόμου στην Ολομέλεια, προφανώς γιατί ήξεραν ότι θα την ψήφιζαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 5 τουφεκιές ήταν το νομοσχέδιο Πιερρακάκη προς χάριν εντυπώσεων».

Ο Κ. Τσουκαλάς προκάλεσε εκ νέου την κυβέρνηση να απαντήσει επίσημα αν ισχύουν τα δημοσιεύματα περί αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μετεκλογικά. «Έχουν “κρυφή” ατζέντα να αυξήσουν τα όρια ηλικίας μετά τις εκλογές; Γιατί δεν απαντά η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο;» αναρωτήθηκε δηκτικά.

«Με το ΠΑΣΟΚ καμία αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Έτρεξε η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και αύξησε τα όρια ηλικίας αλλάζοντας κάθε ειδική διάταξη. Έχουμε κάνει τη συμμόρφωση που έπρεπε», αντέτεινε.

Τέλος, για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων ο Εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε πως «πρέπει να υπάρξει μια ριζική αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μια αρχική μείωση 20% και τα επόμενα χρόνια περαιτέρω. Η εισφορά αλληλεγγύης δεν αφαιρεί πόρους από τον προϋπολογισμό όπως ξέρετε».