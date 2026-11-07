Τι ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Θέση για το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου πήρε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Μανώλη Κωστίδη, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. «Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια στη δημόσια αντιπαράθεση των προηγούμενων ωρών.

Η νέα τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών έρχεται λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά την αντίδραση της Άγκυρας στην ελληνική NAVTEX. Η Τουρκία είχε εκδώσει αντι-NAVTEX, υποστηρίζοντας ότι μέρος των θαλάσσιων περιοχών όπου προβλέπονται οι έρευνες εμπίπτει στην υφαλοκρηπίδα που διεκδικεί.

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Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε αμφισβητήσει τη νομιμότητα των εργασιών χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της Άγκυρας, επαναφέροντας τις γνωστές τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δηλώσεις Φιντάν διαφοροποιούν πλέον το κλίμα, χωρίς ωστόσο να συνιστούν από μόνες τους αλλαγή στις πάγιες θέσεις της Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα.