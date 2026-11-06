H αυτεπάγγελτη διαδικασία δεν αφορά γενικά όλους τους μαθητές που δεν έχουν εγγραφεί, αλλά εκείνους για τους οποίους έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αίτηση και η εγγραφή παραμένει εκκρεμής.

Στις αλλαγές που φέρνει το υπο διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας εντάσσεται και το πλαίσιο εγγραφών των μαθητών στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς προβλέπεται ρύθμιση, η οποία εισάγει τη δυνατότητα αυτεπάγγελτης εγγραφής από τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου θα εγγράφονται αυτεπάγγελτα οι ανήλικοι μαθητές των οποίων η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον έχει προηγουμένως υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση εγγραφής από έναν από τους γονείς ή από πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου.

Η αυτεπάγγελτη εγγραφή θα πραγματοποιείται σε σχολική μονάδα που βρίσκεται πλησιέστερα σε εκείνη στην οποία φοιτούσε προηγουμένως ο μαθητής, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη κενή θέση και ότι η σχολική μονάδα βρίσκεται εντός των ορίων της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η διαδικασία θα διενεργείται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι γονείς ή οι κηδεμόνες θα ενημερώνονται από τη σχολική μονάδα, προκειμένου να προσκομίσουν τυχόν δικαιολογητικά που εκκρεμούν εντός προθεσμίας τριών μηνών. Για την αυτεπάγγελτη εγγραφή στην Α΄ Δημοτικού απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση φοίτησης από Νηπιαγωγείο, ενώ για την Α΄ Γυμνασίου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση τίτλου σπουδών ή άλλου ισότιμου τίτλου ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης από τη σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, για την Α΄ Γενικού Λυκείου απαιτείται Απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης από τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούσε ο μαθητής.

Αλλαγές προβλέπονται και για τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, καθώς θα πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα η ανανέωση της εγγραφής ανήλικων μαθητών, εφόσον αυτή εκκρεμεί έως τις 11 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε σχολικού έτους. Βασική προϋπόθεση είναι οι μαθητές να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτησή τους στην Α΄ ή στη Β΄ τάξη αντίστοιχα και να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης εγγραφής. Η ανανέωση θα πραγματοποιείται στην ίδια σχολική μονάδα στην οποία φοιτούσε ο μαθητής κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

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Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για τους ανηλίκους που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων. Συγκεκριμένα, μετά την εγκατάστασή τους στην κατοικία υποψήφιου αναδόχου ή υποψήφιου θετού γονέα, θα εγγράφονται ή θα μετεγγράφονται στη σχολική μονάδα στην οποία υπάγεται ο τόπος κατοικίας του υποψήφιου γονέα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται σχετικό αίτημα από τον υποψήφιο ανάδοχο ή θετό γονέα, καθώς και βεβαίωση τοποθέτησης του μαθητή από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας της αναδοχής ή της υιοθεσίας.