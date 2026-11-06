Εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο ΑΤ Ομονοίας, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 18χρονου Αιγύπτιου μαθητή και τη σύλληψη των δραστών, σχεδόν έναν μήνα μετά το περιστατικό.

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής εκπαιδευτικοί, με νομική εκπροσώπηση, απαιτώντας την άμεση διαλεύκανση και τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 18χρονου Αιγύπτιου μαθητή του 6ου Εσπερινού Λυκείου Αθηνών.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας, σημειώθηκε στις 12 Οκτωβρίου, όταν ομάδα 10 έως 15 εξωσχολικών, μαυροφορεμένων ατόμων επιτέθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα στον 18χρονο μαθητή, ο οποίος διαμένει σε δομή φιλοξενίας, τραυματίζοντάς τον σοβαρά με μαχαίρι, ενώ ελαφρύτερα τραύματα προκάλεσαν και σε έναν ακόμη συνομήλικο συμπατριώτη του.

Σύμφωνα με καταγγελίες, μέλη της ομάδας κατέγραφαν την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα. Παρότι έχει παρέλθει σχεδόν ένας μήνας και το θύμα στην κατάθεσή του έχει αναφερθεί σε ρατσιστικό κίνητρο αναγνωρίζοντας μάλιστα πρόσωπα από βιντεοληπτικό υλικό, παραμένει το ερώτημα για την απουσία συλλήψεων ή ουσιαστικής ενημέρωσης από τις αστυνομικές αρχές.

Πέπη Παπαδημητρίου: «Να συλληφθούν αυτοί που το έκαναν για να πηγαίνουν τα παιδιά χωρίς φόβο στο σχολείο»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων, Πέπη Παπαδημητρίου, τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία των μαθητών στους σχολικούς χώρους:

«Αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ σήμερα γιατί δεν θέλουμε να κυριαρχεί ο φόβος. Υπάρχουν παιδιά που φοβούνται, και το συγκεκριμένο παιδί, αλλά και άλλα παιδιά να πάνε στο σχολείο τους γιατί ένα παιδί μαχαιρώθηκε έξω από το σχολείο του. Και επειδή συμβαίνουν διάφορα τον τελευταίο καιρό, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας μπορούν να είναι με ασφάλεια στα σχολεία τους, στις σχολές τους και όπου πηγαίνουν. Απαιτούμε από την αστυνομία να πράξει τα δέοντα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να ζητήσουμε να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Να συλληφθούν οι δράστες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν εδώ και καιρό ας πούμε βίντεο και θέλουμε να συλληφθούν αυτοί που το έκαναν για να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν χωρίς φόβο στο σχολείο».

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Στη διαμαρτυρία που επιδόθηκε εγγράφως στο ΑΤ Ομονοίας επισημαίνεται η μεγάλη καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση και διαχείριση της υπόθεσης, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για τις ενέργειες του Α.Τ. Ομονοίας, στο οποίο έχει διαβιβαστεί ο φάκελος. Όπως υπογράμμισαν οι συγκεντρωμένοι, είναι αδιανόητο να επικρατεί ανασφάλεια μέσα ή λίγα μέτρα μακριά από τις σχολικές αίθουσες, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιτρέψουν καμία προσπάθεια αδράνειας ή συγκάλυψης γύρω από τη συγκεκριμένη επίθεση.