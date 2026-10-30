Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (30/10) στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου κοντά στην πλατεία Ομονοίας.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τρεις δρόμους στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν οι Αρχές την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, λόγω ελέγχου από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) σε ύποπτο αντικείμενο.

Πρόκειται για ένα χαρτοκιβώτιο, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή και κρίθηκε απαραίτητο να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από την πλατεία Ομονοίας.

Στην οδό Σατωβριάνδου, από το ύψος της οδού Σωκράτους.

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Στην οδό Βερανζέρου, από το ύψος της οδού Πατησίων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν για όσο διάστημα πραγματοποιείται ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου.