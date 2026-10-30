Η βασική λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στο επίπεδο ρεκόρ των 930 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 14%, ενώ η εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 15,4%.

Καθαρά κέρδη 893 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το 9μηνο 2026, με τα κέρδη ανά μετοχή να ενισχύονται κατά 10%, στα 0,68 ευρώ.

Η βασική λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στο επίπεδο ρεκόρ των 930 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 14%, ενώ η εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 15,4%. Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 39%, στα 679 εκατ. ευρώ, με σημαντική συμβολή από την Εθνική Ασφαλιστική.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφθασε τα 2,2 δισ. ευρώ στο 9μηνο, με το υπόλοιπο των δανείων να διαμορφώνεται στα 39,6 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, στα 69,2 δισ. ευρώ, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 19%, στα 16,9 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο των διανομών, η Πειραιώς έχει ενσωματώσει πρόβλεψη για διανομή σε μετρητά ύψους 650 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2026. Προμέρισμα περίπου 124 εκατ. ευρώ προβλέπεται να καταβληθεί τον Δεκέμβριο, υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, υπογραμμίζει ότι η επίδοση του 9μήνου δημιουργεί περιθώριο υπέρβασης των στόχων του 2026 στα καθαρά έσοδα από τόκους και στα έσοδα από υπηρεσίες, θέτοντας παράλληλα τη βάση για υψηλότερους στόχους το 2027.

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Ολόκληρη η δήλωση του Χρήστου Μεγάλου:

«Τα αποτελέσματα 9μήνου 2026 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική κατεύθυνση της Πειραιώς. Οικοδομούμε έναν Όμιλο διαφοροποιημένων υψηλών αποδόσεων, που συνδυάζει ανάπτυξη κορυφαίου επιπέδου με υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα και ισολογισμό χαμηλού ρίσκου. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 10% στα 0,68 ευρώ, και βρίσκονται σε πλήρη τροχιά επίτευξης του στόχου μας για κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,90 ευρώ το 2026, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,4%.

Η ανάπτυξη του Ομίλου έχει εύρος και βάθος, και στηρίζεται στη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και αυξανόμενη συνεισφορά από τον τομέα υπηρεσιών, την ασφάλιση και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση στα 40 δισ. ευρώ, με έναν από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, καταγράφοντας καθαρή πιστωτική επέκταση 2,2 δισ. ευρώ στο 9μηνο. Παράλληλα, ενισχύουμε περαιτέρω τη διαφοροποίηση των εσόδων μας: τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 39% ετησίως στο 9μηνο και αντιπροσωπεύουν πλέον το 31% των συνολικών εσόδων, με σημαντική συμβολή από την Εθνική Ασφαλιστική, η οποία είχε παραγωγή ασφαλίστρων 666 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, και από τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών, όπου υπήρξαν καθαρές εισροές 1,3 δισ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο.

Η καινοτομία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Η Snappi, η ψηφιακή μας τράπεζα, έφθασε τους 260 χιλ. χρήστες και 130 εκατ. ευρώ καταθέσεις στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, προσελκύοντας περίπου 1 εκατ. ευρώ καταθέσεις την ημέρα, με την κυκλοφορία επτά νέων προϊόντων από τον Ιούλιο. Η δυναμική αυτή μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τις μεσοπρόθεσμες φιλοδοξίες μας για τη Snappi.

Η πειθαρχία παραμένει στον πυρήνα του μοντέλου λειτουργίας μας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 33%, ανάμεσα στους καλύτερους στην Ευρώπη, το οργανικό κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 57 μονάδες βάσης και ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 2,0%. Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου συνεχίζει να υποστηρίζει τόσο την ανάπτυξη όσο και τις διανομές προς τους μετόχους: ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται στο 12,9%, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή σε μετρητά ύψους 650 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2026, ενώ θα καταβληθεί προμέρισμα 10 σεντς του ευρώ ανά μετοχή το 4ο τρίμηνο υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων. Η αξιολόγηση σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης επικυρώνει αυτή την πρόοδο.

Η συνεχιζόμενη διαμάχη στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων στην Ευρώπη εντείνουν την αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά, το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ανθεκτικό, με δημοσιονομική σταθερότητα, συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρηθεί σε θετική τροχιά, υποστηριζόμενη από ένα αξιόπιστο δημοσιονομικό πλαίσιο, τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και τις διαρκείς επενδύσεις.

Η ισχυρή μας επίδοση ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στην επίτευξη των στόχων του 2026, με περιθώριο υπέρβασης στα καθαρά έσοδα από τόκους και στα έσοδα από υπηρεσίες. Παράλληλα, θέτει τα θεμέλια για την αναβάθμιση των στόχων μας για το 2027.

Στοχεύουμε πλέον σε καθαρό επιτοκιακό περιθώριο >2,4%, έσοδα από υπηρεσίες ως ποσοστό του ενεργητικού περίπου 0,9%, απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 15%, αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% ετησίως και δείκτη CET1 άνω του 13,5%.

Τέλος, είμαστε περήφανοι για την πιστοποίησή μας ως Top Employer Greece για το 2026 από το Top Employers Institute, η μόνη ελληνική τράπεζα που λαμβάνει την συγκεκριμένη αναγνώριση.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ελληνική οικονομία, να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία μας και να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»