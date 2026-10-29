Μια καθαρή κατάψυξη, ένα φύλλο αλουμινόχαρτο και μια πόρτα που κλείνει ερμητικά. Αυτό είναι όλο κι όλο το μυστικό.

Αργά ή γρήγορα, το παθαίνει κάθε κατάψυξη: ένα παχύ στρώμα πάγου στα τοιχώματα, παγοθήκες που έχουν κολλήσει για τα καλά και συρτάρια που δεν κλείνουν με τίποτα. Πριν καταφύγετε στο μαχαίρι, καλό θα ήταν να δοκιμάσετε το παρακάτω τρικ: απλώς πετάξτε μέσα μερικά μπαλάκια από αλουμινόχαρτο.

Δείτε τι ακριβώς υποτίθεται ότι πετυχαίνει αυτό το κόλπο και τι είναι τελικά αυτό που εμποδίζει τον πάγο να σχηματιστεί.

Σε τι χρησιμεύει

Το tip, το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε στη γερμανική ιστοσελίδα Ludwigshafen24, έχει γίνει viral σε ισπανικά και ουγγρικά μέσα.

Η μέθοδος χωρίζεται σε δύο βήματα:

«Πλάθετε» μερικά μικρά μπαλάκια αλουμινόχαρτου και τα τοποθετείτε στις γωνίες της κατάψυξης ή κοντά στην πλάτη της.

Αφού καθαρίσετε τη συσκευή, καλύπτετε τον πάτο ή τα τοιχώματα ενός θαλάμου μ' ένα φύλλο αλουμινόχαρτου.

Όταν συσσωρευτεί πάγος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απλώς τραβάτε έξω το αλουμινόχαρτο μαζί με τον πάγο αντί να παλεύετε να ξύσετε το εσωτερικό της συσκευής. Υποτίθεται ότι η λεία επιφάνεια του αλουμινίου δεν αφήνει τον πάγο να «κολλήσει γερά», κάνοντας την αφαίρεσή του παιχνιδάκι.

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Από πού προέρχεται τελικά ο πάγος;

Το αλουμινόχαρτο, βέβαια, δεν εμποδίζει τον σχηματισμό της πάχνης. Για να καταλάβετε γιατί ο πάγος επιστρέφει διαρκώς, πρέπει να κοιτάξετε την υγρασία. Η Whirlpool επισημαίνει τους τρεις συνηθέστερους ενόχους:

το συχνό άνοιγμα της πόρτας που βάζει μέσα ζεστό αέρα,

ένα χαλασμένο λάστιχο που δεν κλείνει αεροστεγώς (προκαλώντας συμπύκνωση) και

τα φαγητά που μπαίνουν στην κατάψυξη ενώ είναι ακόμα ζεστά ή δεν είναι καλά τυλιγμένα.

Κάθε φορά που ο υγρός αέρας ακουμπάει τα παγωμένα τοιχώματα, δημιουργείται μια λεπτή στρώση πάγου, η οποία με τον καιρό μεγαλώνει.

Πώς να το δοκιμάσετε (και τι πρέπει να προσέξετε πρώτα)

Καθαρή κατάψυξη: Η Whirlpool προτείνει απόψυξη μόλις το στρώμα πάγου φτάσει περίπου τα 6 χιλιοστά, και οπωσδήποτε μία φορά τον χρόνο.

Στρώστε, μην καλύπτετε τα πάντα: Ένα φύλλο στον πάτο ή σε κάποιο ράφι αρκεί. Αφήστε εντελώς ελεύθερους τους αεραγωγούς, την αποστράγγιση και το λάστιχο της πόρτας.

Προσέξτε τα μπαλάκια: Κρατήστε τα μικρά και βάλτε τα σε σημεία όπου δεν θα εμποδίζουν ανεμιστήρες ή συρτάρια.

Χτυπήστε το πρόβλημα στη ρίζα: Τσεκάρετε το λάστιχο της πόρτας, αφήστε τα φαγητά να κρυώσουν πριν τα βάλετε μέσα και τυλίξτε τα καλά.

Τα όρια της μεθόδου

Μην περιμένετε θαύματα από τα μπαλάκια. Το Ludwigshafen24 δεν βασίζεται σε κάποια επίσημη δοκιμή, ενώ η θεωρία ότι το αλουμινόχαρτο «μονώνει» δεν στέκει, αφού το αλουμίνιο είναι άριστος αγωγός του κρύου. Το πραγματικό όφελος είναι καθαρά πρακτικό: ο πάγος απλώς ξεκολλάει μαζί με το φύλλο.

Το κόλπο αυτό αφορά κυρίως παλιότερα ψυγεία με χειροκίνητη απόψυξη και καταψύκτες-μπαούλα, δεδομένου ότι τα No Frost μοντέλα ξεπαγώνουν μόνα τους. Σε κάθε περίπτωση, η Whirlpool προειδοποιεί αυστηρά: μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά εργαλεία (μαχαίρια, κατσαβίδια) ούτε πιστολάκι μαλλιών ή θερμάστρες για να τελειώνετε πιο γρήγορα. Μια πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα είναι η μόνη ασφαλής λύση.

Πηγή: The Coolist