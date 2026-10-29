Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας επανεκκινούν από την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου τα δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας.

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας από την προσεχή Δευτέρα 2 Νοεμβρίου θα επιστρέψει στη δια ζώσης λειτουργία τους. Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, με αποχή της «Ανατρεπτικής Συμμαχίας», προβλέπεται ότι από την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου θα ανοίξουν ξανά τα σχολεία του συγκροτήματος. Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί από τον δήμο, την εταιρεία παροχής αερίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δεν έδειξαν διαρροή. Ωστόσο, η παροχή φυσικού αερίου θα παραμείνει κλειστή τον Νοέμβριο, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες και διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης.

Γκράβα: Χωρίς θέρμανση τα σχολεία μέχρι το τέλος του μήνα

Η πρόταση του δημάρχου προβλέπει την επαναλειτουργία των σχολείων με τα συστήματα φυσικού αερίου εκτός λειτουργίας. Στόχος είναι να αποκατασταθεί η λειτουργία της θέρμανσης στις 23 Νοεμβρίου ή, εφόσον χρειαστεί περισσότερος χρόνος, έως το τέλος του μήνα.

Για να επαναλειτουργήσει η εγκατάσταση, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις που θα υποδειχθούν από τη σχετική μελέτη και να δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι έλεγχοι και οι πραγματογνωμοσύνες των αρμόδιων φορέων, καθώς και οι αναλύσεις της Enaon με τη μέθοδο Picarro, αποτελούν τη βάση για τις επόμενες ενέργειες.

Παρακολουθήστε όσα συζητήθηκαν στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας για την επαναλειτουργία της Γκράβας

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Το σχέδιο του υπουργείου για την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών των μαθητών

Με την επιστροφή των μαθητών της Γκράβας στα θρανία το υπουργείο Παιδείας θα ενεργοποιήσει παρεμβάσεις για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν δημιουργηθεί. Ο σχεδιασμός σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό Σοφία Ζαχαράκη περιλαμβάνει την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, την αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και την πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία. Στόχος είναι να περιοριστούν τα μαθησιακά κενά και να υποστηριχθούν οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία, την τάξη και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η εφαρμογή των μέτρων αναμένεται να απαιτήσει συντονισμό ανάμεσα στο υπουργείο, στις διευθύνσεις των σχολείων και στους εκπαιδευτικούς. Η αναπλήρωση των μαθημάτων δεν αφορά μόνο την κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά και την εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης για τους μαθητές που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

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Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη κατά την επίσκεψή της στο σχολικό συγκρότημα «Η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας τόσο νωρίς στη σχολική χρονιά δημιούργησε κενά και επηρέασε ιδιαίτερα τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, αλλά και τα μικρότερα παιδιά, για τα οποία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αντικειμενικά δυσκολότερη. Γι’ αυτό καταρτίζουμε ένα οργανωμένο σχέδιο παιδαγωγικής υποστήριξης, με αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όπου απαιτείται.

Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, θα αποτυπώσουν τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας και θα συμβάλουν στην κατάλληλη υποστήριξη των μαθητών. Δεν αρκεί να αποκαταστήσουμε τα κτίρια. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της σχολικής ζωής και το αίσθημα ασφάλειας κάθε παιδιού, με συνεργασία, συνέπεια και διαρκή παρουσία δίπλα στη σχολική κοινότητα της Γκράβας».

Κύκλοι του ΥΠΑΙΘΑ σημειώνουν στο Dnews ότι δρομολογείται η κατάρτιση ενός σχεδίου που θα ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και θα διασφαλίζει ότι η διακοπή της διά ζώσης λειτουργίας δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές εκπαιδευτικές ανισότητες. Σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, θα καταγράψουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και θα συμβάλουν στον σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων.