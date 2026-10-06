Οι γονείς ζητούν πιστοποιημένους ελέγχους πριν επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις - Τι καταγγέλλουν στο Dnews, δεν γίνονται μαθήματα μέχρι νεοτέρας.

Στα όριά της βρίσκεται η σχολική κοινότητα της Γκράβας μετά την εκκένωση των σχολείων του συγκροτήματος την περασμένη Παρασκευή, λόγω έντονης οσμής φυσικού αερίου. Από την Δευτέρα οι μαθητές δεν έχουν επιστρέψει στις τάξεις καθώς οι γονείς απαιτούν άμεσους και πλήρως τεκμηριωμένους ελέγχους για την προέλευση της οσμής. Σήμερα μάλιστα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν στο θεατράκι της Γκράβας δίνοντας συνέντευξη Τύπου και εκθέτοντας την κατάσταση που επικρατεί.

«Δεν υπάρχει κανείς να μας διαβεβαιώσει ότι τα σχολεία είναι ασφαλή»

Ο πρόεδρος του 15μελούς του 21ου Γυμνασίου υπογράμμισε ότι οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματα μέχρι να λάβουν συγκεκριμένα στοιχεία για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος. «Δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα κανείς που να μας διαβεβαιώνει ότι τα σχολεία μας είναι ασφαλή», ανέφερε, ζητώντας επίσημες αποδείξεις και όχι απλές προφορικές διαβεβαιώσεις. Το αίτημα των μαθητών είναι να μάθουν ποιος έχει ελέγξει τις εγκαταστάσεις, τι ακριβώς διαπιστώθηκε και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη ότι το σχολείο είναι ασφαλές.

Οι γονείς από την πλευρά τους ζητούν να έχουν στα χέρια τους τα αποτελέσματα των ελέγχων της Πυροσβεστικής, αλλά και όλα τα σχετικά τεχνικά πορίσματα. Δεν ζητούν, όπως υπογραμμίζουν, απλώς μια νέα διαβεβαίωση ότι «όλα είναι καλά». Ζητούν έγγραφη τεχνική τεκμηρίωση και πιστοποιημένο έλεγχο, ώστε να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι τα παιδιά τους μπορούν να επιστρέψουν στις τάξεις χωρίς κίνδυνο.

«Θέλουμε ως γονείς το σχολείο ανοιχτό και ασφαλές. Να είμαστε ήσυχοι ότι τα παιδιά μας δεν κινδυνεύουν» υπογραμμίζοντας ότι οι ίδιοι έχουν τη μεγαλύτερη αγωνία τόσο για την ασφάλεια των παιδιών όσο και για τις διδακτικές ώρες που χάνονται. Γονέας μαθητή της Γκράβας τονίζει στο Dnews ότι «Παίζουμε καθημερινά ρώσικη ρουλέτα με τα αυτονόητα σε υποδομές καρμανιόλες. Μέχρι πότε η ασφάλεια των παιδιών μας θα κοστολογείται λιγότερο από το «πάμε κι όπου βγει»; Τα παιδιά μας δεν είναι αναλώσιμα».

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Πηγή Φωτογραφιών: Εργατική Αλληλεγγύη

«Δεν παίζουμε με τις ζωές των παιδιών» – Ζητούν πιστοποιημένο έλεγχο για την οσμή φυσικού αερίου

«Υπάρχει οσμή, υπάρχει ανησυχία και αυτό που ζητάμε είναι ένας πιστοποιημένος έλεγχος που θα μας διαβεβαιώνει εγγράφως ότι τα παιδιά μας βρίσκονται σε ασφαλές σχολικό περιβάλλον», τόνισε ο ταμίας της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων Αντώνης Δεληγιάννης περιγράφοντας στο Dnews την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα οι γονείς δεν έχουν στα χέρια τους έγγραφη βεβαίωση μηχανικού που να πιστοποιεί ότι η εγκατάσταση είναι ασφαλής. «Έχουμε ένα δελτίο Τύπου της εταιρείας και πίσω από αυτό καλύπτονται όλοι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει έγγραφη βεβαίωση ότι είναι ασφαλής η εγκατάσταση και να την υπογράφει μηχανικός είναι αυτό που μας ανησυχεί», σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Αθηναίων για την Παιδεία και τις Κτιριακές Υποδομές ενημέρωσαν ότι έχει ζητηθεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, αυτό από μόνο του δεν απαντά στις ανησυχίες των γονέων.

Από τις 16 Σεπτεμβρίου οι πρώτες αναφορές – Στις 2 Οκτωβρίου η εκκένωση

Ο ταμίας της Ένωσης Γονέων παρουσίασε ένα χρονολόγιο που, όπως υποστήριξε, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την καθυστέρηση αντιμετώπισης του προβλήματος. Όπως ανέφερε, στις 16 Σεπτεμβρίου καταγράφηκε η πρώτη έγγραφη αναφορά της διευθύντριας για έλεγχο. Ακολούθησε κλιμάκιο της εταιρείας, το οποίο διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει διαρροή. Στις 21 Σεπτεμβρίου, όμως, ενεργοποιήθηκε εκ νέου συναγερμός και η εταιρεία επέστρεψε για νέο έλεγχο.

«H εταιρεία λέει ότι όλα είναι καλά, χωρίς όμως να έρθει ένας μηχανικός να πιστοποιήσει ότι έγινε συγκεκριμένος έλεγχος, εντοπίστηκε το τάδε πρόβλημα και διορθώθηκε ή ότι το πρόβλημα βρίσκεται σε εκείνο σημείο και πρέπει να αντιμετωπιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση, σύμφωνα με την περιγραφή του, κορυφώθηκε στις 2 Οκτωβρίου, όταν η οσμή έγινε ιδιαίτερα έντονη.

Η διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου, όπως είπε, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για την κατάσταση και έδωσε εντολή εκκένωσης του σχολείου. «Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε το γαϊτανάκι των ευθυνών», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η λύση που δόθηκε ήταν τελικά να κλείσει η βάνα της παροχής.

«Μιλάμε για επικίνδυνη ολιγωρία»

«Ο έλεγχος σαφώς και δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Εδώ όμως η πρώτη αναφορά έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου και φτάσαμε στις 2 Οκτωβρίου, με την κατάσταση να παραμένει ουσιαστικά στάσιμη και την οσμή να έχει ενταθεί», τόνισε. Και πρόσθεσε με έμφαση: «Μιλάμε για μια επικίνδυνη ολιγωρία, με 4.000 παιδιά και 400 εκπαιδευτικούς στο κέντρο της Αθήνας, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως Κολιάτσου, Πατήσια και Γαλάτσι» Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υποδομή φυσικού αερίου του συγκροτήματος της Γκράβας, σημειώνοντας ότι υπάρχει ενιαία παροχή φυσικού αερίου για όλα τα σχολεία του συγκροτήματος και τρεις διαφορετικοί λέβητες, ενώ η σχετική υποδομή βρίσκεται στα υπόγεια του κτιρίου.

«Για μια νεροποντή κλείνουν σχολεία – Τώρα δεν παίρνει κανείς απόφαση»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν αναφορικά με το ζήτημα της λειτουργίας των σχολείων. Όπως ανέφερε ο κ. Δεληγιάννης στο Dnews, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των απουσιών από πλευράς εκπαιδευτικών, ενώ διερωτήθηκε γιατί δεν λαμβάνεται μια σαφής απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σχολείων μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

«Για μια βροχή, μια νεροποντή η Περιφέρεια κλείνει τα σχολεία, για ένα τσουχτερό κρύο το ίδιο. Τώρα που είναι επικίνδυνο το φαινόμενο και, κακά τα ψέματα, υπάρχει και ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση συσσώρευσης αερίου, δεν παίρνει κανείς απόφαση κλεισίματος του σχολείου», σημείωσε. «Μπαλάκι ευθυνών και στο κέντρο τα παιδιά μας, που κανείς δεν τα σκέφτεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι γονείς, όπως ξεκαθάρισε, δεν προτίθενται να αποδεχθούν την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι. «Εμείς δεν θα τα αφήσουμε να μπουν στις τάξεις αν δεν λυθεί το πρόβλημα. Δεν γίνεται να παίζουμε με τις ζωές των παιδιών. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη.»

«Είμαστε στο 2026 και κυνηγάμε αν θα ανατιναχθεί η σωλήνα»

Με έντονο τρόπο περιέγραψε την αγανάκτηση των γονέων για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια σαφής, τεκμηριωμένη απάντηση για την ασφάλεια της εγκατάστασης. «Είμαστε εν έτει 2026, με την τεχνητή νοημοσύνη να προχωράει με άλματα, και εμείς κυνηγάμε να δούμε αν θα ανατιναχθεί η σωλήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το αίτημα των γονέων, όπως τόνισε, είναι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι και πιστοποιημένοι έλεγχοι, ώστε οι μαθητές να μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο και οι οικογένειές τους να γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι είναι ασφαλείς.

«Υπάρχει οσμή – Δεν μπορεί να αγνοείται»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ένταση της οσμής, υπογραμμίζοντας ότι δεν εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους χώρους. «Υπάρχει οσμή. Και επειδή είναι αέριο, σε κάποια σχολεία η οσμή είναι έντονη και αλλού όχι. Την Παρασκευή η οσμή ήταν τεράστια και, μάλιστα, σε ορισμένες τάξεις οι μαθητές δεν άντεχαν να μείνουν στον χώρο. Για αυτό οδηγηθήκαμε στην εκκένωση», ανέφερε. Όπως εξήγησε, όπου υπάρχει συσσώρευση, το αέριο μπορεί να διαχυθεί ή να αποσυμφορηθεί, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο τον πλήρη τεχνικό έλεγχο της εγκατάστασης.

Η επόμενη μεγάλη ανησυχία: Η θέρμανση

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη ζήτημα έρχεται να προστεθεί στην ήδη τεταμένη κατάσταση: η έναρξη της λειτουργίας της θέρμανσης. «Είμαστε ήδη στις αρχές Οκτωβρίου και ακόμη δεν έχει μπει σε λειτουργία η θέρμανση. Σκεφτείτε ότι αν κάνει κρύο σε δέκα ή δεκαπέντε ημέρες, το πρόβλημα θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς θα πρέπει να λειτουργήσουν τα καλοριφέρ», σημείωσε. Και εύλογα προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα. Πώς θα λειτουργήσει με ασφάλεια η θέρμανση ενός σχολικού συγκροτήματος που αντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα με την οσμή φυσικού αερίου, εάν προηγουμένως δεν έχει υπάρξει πλήρης, τεχνικά τεκμηριωμένος και πιστοποιημένος έλεγχος; Οι γονείς ζητούν απαντήσεις, επίσημα έγγραφα και σαφή ανάληψη ευθύνης από τους αρμόδιους φορείς. «Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ώστε να πηγαίνουν τα παιδιά μας σχολείο και να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή», είναι το βασικό τους αίτημα. Σύμφωνα με τον κ. Δεληγιάννη η η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να είναι θέμα διαβεβαιώσεων, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται με πράξεις και εν προκειμένω με τους προβλεπόμενους ελέγχους από πιστοποιημένους μηχανικούς.

Αντιδήμαρχοι Δ. Αθηναίων: Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή - Έχει διακοπεί η παροχή φυσικού αερίου στο συγκρότημα

Τη δική τους απάντηση για την κατάσταση που επικρατεί στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμή αερίου έδωσαν με χθεσινή ανακοίνωσή τους οι αντιδήμαρχοι του δήμου Αθηναίων Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης και Θωμάς Γεωργιάδης. Όπως επισημαίνουν, ο Δήμος είχε δεχθεί τρεις διαφορετικές ειδοποιήσεις, στις 16 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου 2026, και στις τρεις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι τόσο από την ΕΝΑΟΝ όσο και από την ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τον έλεγχο της 21ης Σεπτεμβρίου δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, αλλά βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού. Μετά τη νέα ειδοποίηση της 2ας Οκτωβρίου και τους ελέγχους που ακολούθησαν, ο Δήμος ζήτησε από την ΕΝΑΟΝ τόσο την άμεση γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων όσο και την προληπτική διακοπή όλων των παροχών φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Η εταιρεία ενημέρωσε την ίδια ημέρα ότι διέκοψε την παροχή, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή.

Προκειμένου να γίνει επανασύνδεση και να τεθεί ξανά σε λειτουργία η εγκατάσταση φυσικού αερίου, απαιτείται πλέον έλεγχος αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων, από τον μετρητή μέχρι το λεβητοστάσιο, καθώς και η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχουν ήδη αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες. Οι δύο αντιδήμαρχοι επισημαίνουν ακόμη ότι, λόγω των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης που πραγματοποιούνται στη Γκράβα, είχαν αποστείλει ήδη από τις 4 Ιουνίου 2026 επιστολή προς την ΚΤΥΠ, ζητώντας την ενεργειακή αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και την εγκατάσταση ξεχωριστών μονάδων ψύξης και θέρμανσης ανά σχολείο. «Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Αθηναίων ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ολόκληρη η δήλωση των αντιδημάρχων:

«Από το Σχολικό Συγκρότημα της Γκράβας υπήρξε ειδοποίηση προς τον Δήμο Αθηναίων στις 16/9/2026, στις 21/9/2026 και στις 2/10/2026 περί οσμής αερίου. Και τις τρεις φορές, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα. Σε όλες τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την ΕΝΑΟΝ, καθώς και από την Ανάδοχο εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήμου, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής. Ειδικά δε στις 21/9, ενημερωθήκαμε ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, παρά μόνο βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού. Τέλος, στις 2/10/2026 και κατά τη διάρκεια των νέων ελέγχων, παρόντες ήταν και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, και Παιδείας, Θωμάς Γεωργιάδης.

Με το πέρας των ελέγχων, την ίδια ακριβώς μέρα, ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε από την ΕΝΑΟΝ την άμεση γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων και την προληπτική διακοπή όλων των παροχών αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Η εταιρεία ΕΝΑΟΝ απάντησε την ίδια μέρα, γνωστοποιώντας ότι προχώρησε σε διακοπή της παροχής αερίου στο σχολικό συγκρότημα και πως δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή. Για την επανασύνδεση και επαναλειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, απαιτείται έλεγχος αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων από τον μετρητή έως και το λεβητοστάσιο, καθώς και η έκδοση και υποβολή του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Ελέγχου Αντοχής και Στεγανότητας. Αυτοί οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις επόμενες δέκα μέρες.

Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Αθηναίων ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πέραν αυτού και δεδομένου ότι πραγματοποιούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο σχολικό συγκρότημα, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι είχαν ήδη στείλει επιστολή από 4/6/2026 στην ΚΤΥΠ, με την οποία αιτούνταν την ενεργειακή αυτονόμηση των σχολικών μονάδων και την εγκατάσταση διακριτών μονάδων ψύξης – θέρμανσης ανά σχολείο. Σήμερα απέστειλαν νέα επιστολή προς την ΚΤΥΠ με το ίδιο αίτημα».