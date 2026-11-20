Οι σημερινές διαδηλώσεις ακολούθησαν την πανεθνική κινητοποίηση της 30ής Οκτωβρίου, όταν χιλιάδες φοιτητές ενώθηκαν με απεργούς εργαζομένους, ζητώντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και μέτρα κατά της ακρίβειας και του στεγαστικού κόστους.

Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και φοιτητές κατέκλυσαν σήμερα, Παρασκευή, τους δρόμους σε ολόκληρη την Ιταλία, καθώς η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας, CGIL, προχώρησε σε γενική απεργία, διεκδικώντας υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερες επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι κινητοποιήσεις συνέπεσαν με ένα ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Φοιτητικές διαδηλώσεις είχαν προγραμματιστεί επίσης στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Αυστρία, το Βέλγιο και την Ισπανία, με αιχμή το αυξανόμενο κόστος ζωής και τις στρατιωτικές δαπάνες.

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«Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο επικεφαλής της CGIL, Μαουρίτσιο Λαντίνι.

«Το αίτημα για αλλαγή ενισχύεται σε όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε.

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Απεργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Κινητοποιήσεις προκήρυξαν και άλλες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το ανεξάρτητο συνδικαλιστικό κίνημα Cobas, ενώ σε όλη τη χώρα είχαν προγραμματιστεί φοιτητικές διαδηλώσεις, εν μέσω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για τις πολιτικές της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι.

Η απεργία της CGIL αφορούσε εργαζομένους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των υπηρεσιών υγείας.

Από τη γενική απεργία εξαιρέθηκαν οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ οι επιπτώσεις στις αστικές συγκοινωνίες ήταν περιορισμένες λόγω των υποχρεωτικών ελάχιστων επιπέδων εξυπηρέτησης.

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Ωστόσο, είχε προγραμματιστεί ξεχωριστή απεργία στους σιδηροδρόμους, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει στις 21:00 της Παρασκευής και να διαρκέσει έως τις 20:00 του Σαββάτου.

Μιλώντας σε συγκέντρωση στη Ρώμη, ο Μαουρίτσιο Λαντίνι υποστήριξε ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε περισσότερες από 100 πόλεις της Ιταλίας. Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι ήταν ακόμη νωρίς για να παρουσιάσει τη δική του εκτίμηση για τη συμμετοχή.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιταλία προετοιμάζεται για τις βουλευτικές εκλογές του 2027.

«Θα πάρουμε πίσω το μέλλον μας»

Οι σημερινές διαδηλώσεις ακολούθησαν την πανεθνική κινητοποίηση της 30ής Οκτωβρίου, όταν χιλιάδες φοιτητές ενώθηκαν με απεργούς εργαζομένους, ζητώντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και μέτρα κατά της ακρίβειας και του στεγαστικού κόστους.

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Έκτοτε, φοιτητικές ομάδες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, ενώ η αντίθεση στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών αναδεικνύεται επίσης σε βασικό σύνθημα των διαμαρτυριών.

«Ζούμε υπό μια κυβέρνηση που, βήμα προς βήμα, περικόπτει τις δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση, στερώντας μας το παρόν και προσπαθώντας να μας κλέψει το μέλλον», δήλωσε η 24χρονη φοιτήτρια Λάουρα Περιτόρε.

«Κάνουμε σαφές ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε και πως θα πάρουμε πίσω το μέλλον μας», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters